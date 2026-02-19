5.7 C
MUSICA

The Kid LAROI arriva in Italia per un’unica data del suo “A perfect World Tour”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
THE KID LAROI arriva in Italia per un’unica data del suo “A PERFECT WORLD TOUR”, giovedì 12 novembre 2026 al FABRIQUE di MILANO.

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di oggi giovedì 19 febbraio.

Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.
La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

I titolari di carta Mastercard hanno l’accesso prioritario ai biglietti.
Scopri di più su www.priceless.com/music

