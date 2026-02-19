THE KID LAROI arriva in Italia per un’unica data del suo “A PERFECT WORLD TOUR”, giovedì 12 novembre 2026 al FABRIQUE di MILANO.
I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di oggi giovedì 19 febbraio.
Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.
La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.
I titolari di carta Mastercard hanno l’accesso prioritario ai biglietti.
