Semi di conoscenza, germogli di pace”. Ultimo incontro per la nuova rassegna al Teatro LaBolla

0
64
Teatro-LaBolla
Teatro-LaBolla.

Ultimo incontro per la rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”, il ciclo di incontri gratuiti con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, della filosofia e dell’educazione che si terrà al Teatro LaBolla

L’appuntamento:

30 marzo 2026 ore 21
GIO EVAN
LA GIOIA È UN DURO LAVORO. Anteprima nazionale

Un’occasione unica per incontrare una delle voci più originali della cultura contemporanea e riflettere insieme sul valore della ricerca spirituale e della pace attraverso la conoscenza.

Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).
Ore 21.00 al Teatro LaBolla, Piazza della Resistenza 32, Bollate.

