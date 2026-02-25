13.5 C
Rogoredo – Paoloni, segretario generale Sap

Rogoredo – Paoloni,  segretario generale Sap – Sindacato Autonomo di Polizia, a 24 Mattino su Radio 24: Restituiremo soldi della colletta per agente Cinturrino

Alla luce di quanto è emerso, noi restituiremo tutto a quelli che si sono offerti. Eravamo di fronte ad una difficoltà di un collega in un momento tra i più difficili per un agente, quello del conflitto fuoco, che richiede anche un’assistenza legale tra le più complesse.

Nel momento in cui siamo tutti consci che invece ha commesso un errore gravissimo, se ne deve assumere la responsabilità. Ci sentiamo traditi noi per primi ed i cittadini che hanno donato anche tramite noi. Sarà nostro compito restituire a tutti quanto avevano ritenuto di donare“. Lo ha detto Stefano Paoloni, segretario generale del Sap – Sindacato Autonomo di Polizia, a 24 Mattino su Radio 24.

