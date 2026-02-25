“Aperitivi in Concerto”: il 28 febbraio con il trio d’archi

La musica dal vivo come esperienza condivisa, capace di unire qualità artistica e vicinanza al territorio anima “Aperitivi in Concerto”, la mini rassegna promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano, in programma alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare “Giacomo Bassi” (Piazza IV Novembre, 7).

Sabato 28 febbraio suonerà il Trio Rose di Maggio, tre musiciste varesine – Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (viola e voce, soprano lirico) e Caterina Cantoni (violoncello) – che portano in scena un progetto dal respiro ampio: un trio d’archi “con l’anima di un quartetto”, grazie alla presenza della voce che aggiunge una dimensione in più, teatrale ed emotiva. Il programma, intitolato “Note di classica e cinema”, intreccia pagine della tradizione e grandi colonne sonore: da Boccherini e Shostakovich fino a Morricone, Zimmer e Sakamoto, senza rinunciare a medley e brani amatissimi dal pubblico, tra pop d’autore e suggestioni mediterranee.

La rassegna è pensata come un ciclo di matinée accessibili, curati e coinvolgenti, ma è anche – e soprattutto – un modo concreto per raccontare ciò che sta dietro la vita quotidiana della scuola: un corpo docente di altissimo livello, composto da professionisti che uniscono l’insegnamento a una solida attività concertistica. Musicisti capaci di passare con naturalezza dall’aula al palco, sostenendo programmi intensi, repertori ampi e interpretazioni mature: la stessa qualità che si costruisce nella didattica diventa qui esperienza viva, davanti al pubblico.

«Aperitivi in Concerto è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e realtà cooperative possa generare occasioni culturali autentiche, capaci di avvicinare i cittadini alla musica dal vivo e di valorizzare il talento di musicisti che operano quotidianamente anche come educatori. . – commenta Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che sostiene le Scuole di Musica Paganini durante tutto l’anno – La musica è una delle forme più alte di educazione civica, perché insegna l’ascolto, il rispetto dei tempi e il valore del lavoro condiviso. Come banca del territorio, il nostro impegno è quello di accompagnare nel tempo questi percorsi, riconoscendo nella cultura un investimento duraturo sul futuro delle comunità che serviamo. Per questo la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ha scelto di sostenere con continuità le Scuole di Musica Niccolò Paganini e le istituzioni che, sul territorio, promuovono progetti culturali seri, inclusivi e di qualità. Crediamo che sostenere la musica significhi rafforzare il tessuto sociale, offrire opportunità di crescita alle persone e mantenere vivi luoghi e spazi pubblici attraverso contenuti di valore».

La rassegna si chiuderà sabato 14 marzo con un appuntamento dal taglio più intimo: il recital pianistico di Gabriele Toia, docente di pianoforte, clavicembalo e tastiere presso le Scuole di Musica Niccolò Paganini. Pianista dalla formazione ampia e trasversale, Toia dedica il programma ad alcuni tra i temi più significativi tratti dalle colonne sonore di Ryuichi Sakamoto, compositore Premio Oscar scomparso nel 2023, omaggiandone l’eclettismo stilistico e la capacità di attraversare i linguaggi della musica moderna con una cifra sempre personale e riconoscibile.

“Aperitivi in Concerto” è dunque una piccola rassegna, ma con un’ambizione chiara: offrire al pubblico del territorio tre incontri di qualità, diversi tra loro, e allo stesso tempo ribadire il valore di una scuola che cresce perché è abitata da musicisti veri, capaci di trasformare competenza e passione in una proposta culturale solida, contemporanea e partecipata.

Sede eventi: Sala Consiliare “Giacomo Bassi”, Piazza IV Novembre 7 – San Giorgio su Legnano

Orario: 11.00

Date: 28 febbraio (Trio Rose di Maggio) – 14 marzo (Recital pianistico Gabriele Toia)

Organizzazione: Scuole di Musica Niccolò Paganini, in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano

