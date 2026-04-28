Prende il via sabato 2 maggio 2026 la prima edizione delle Giornate barocche, un progetto dedicato all’incanto del Sei e Settecento tra Medicina e le terre di Bologna, per riscoprire un patrimonio artistico e culturale di grande fascino, eredità di una stagione di intensa creatività e spiritualità, che in questi luoghi ebbe una sua originale e fertile declinazione.

La rassegna è promossa da Comune di Medicina e Associazione Culturale “I Portici di Medicina”, e coinvolge i Comuni di Bologna (con il Settore Musei Civici), Budrio, Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto.



L’organizzazione si avvale del supporto di Distretti culturali Città metropolitana di Bologna e IAT-R Pianura Bolognese, con la collaborazione di Fondazione Donati Zucchi Comunità e Parrocchia di San Mamante di Medicina.

Per tutto il mese di maggio, il territorio metropolitano si trasforma in un palcoscenico diffuso dove le antiche arti figurative – architettura, pittura, scultura – e la musica tornano a splendere.

Dai concerti alle conferenze, passando per le visite guidate e i percorsi in suggestivi luoghi storici, un palinsesto di 19 appuntamenti consente di conoscere capolavori e protagonisti del Secolo d’oro, tra i quali lo scultore Angelo Gabriello Piò (Bologna, 1690 – ivi, 1769), l’architetto Alfonso Torregiani (Budrio, 1682 – ivi, 1764) e il compositore e maestro d’organo Elia Vannini (Medicina, 1644 – ivi, 1709).

«Le Giornate barocche rappresentano un progetto di grande valore promosso dalla Città di Medicina che, già alla sua prima edizione, si distingue per una visione ampia e condivisa, capace di coinvolgere più Comuni del territorio metropolitano. – dichiara Debora Badiali, sindaca di Budrio con delega ai Distretti culturali a supporto del Sindaco metropolitano – Una rassegna diffusa che valorizza il patrimonio artistico e culturale in modo coordinato, mettendo in rete luoghi e comunità e offrendo al pubblico un programma ricco e articolato. La rassegna è un esempio significativo che interpreta la visione dei Distretti culturali, promuovendo collaborazione, qualità e nuove opportunità di fruizione culturale».



«Questa rassegna dedicata al Sei e Settecento nel bolognese rappresenta un’opportunità importante per riscoprire un patrimonio artistico e culturale di grande valore, capace di raccontare in modo autentico la nostra storia. Le Giornate barocche assumono un ruolo centrale: saranno vere occasioni di approfondimento di un’epoca che ha segnato profondamente l’identità del nostro territorio, attraverso arte, musica, architettura e tradizioni. – spiega Enrico Caprara, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Medicina – Siamo lieti di aver intrapreso questo percorso e di poter contare sul supporto di altri comuni, musei e associazioni, che apriranno le porte a un palcoscenico diffuso. Un progetto condiviso che valorizza luoghi spesso poco conosciuti e contribuisce ad arricchire le nostre comunità, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo un’ampia partecipazione culturale nei nostri territori».

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito web www.comune.medicina.bo.it.

La manifestazione è realizzata con il contributo e sostegno di BCC – Banca di Credito Cooperativo, Biolchim

www.comune.medicina.bo.it

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