Arriva il 6 marzo in libreria e fumetteria, il settimo volume di MR. EVIDENCE. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO, nuovo capitolo della serie che continua a spingersi sempre più in profondità nei territori del thriller psicologico e dell’orrore contemporaneo.

Il gruppo dei fuggitivi del Mulholland Institute si è definitivamente sciolto: ognuno ha preso la propria strada, mentre Mr. Pain sceglie di affrontare da solo la caccia al serial killer che continua a seminare morte.

Ma l’indagine lo trascinerà in una spirale sempre più inquietante, fino a farlo precipitare in una situazione surreale e disturbante.

Prigioniero di una famiglia inquietante, Mr. Pain sarà costretto a confrontarsi con le proprie scelte, con il passato che lo ha condotto fin lì, affrontando “tutto il dolore del mondo”.

Anche questo settimo volume è scritto da Adriano Barone e Fabio Guaglione, con i disegni di Riccardo Torti. La copertina è firmata da Carmine Di Giandomenico.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/mr-evidence-tutto-il-dolore-del-mondo/

