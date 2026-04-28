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Tullio Solenghi in colpi di “Timone” al Carcano

Davide Falco
By Davide Falco
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il successo de I maneggi per maritare una figlia e Pignasecca e Pignaverde, il Teatro  Sociale di Camogli prosegue nel proprio progetto Govi portando in scena, sempre al Teatro Carcano di Milano, un altro cavallo di battaglia del grande attore genovese: Colpi di timone di Enzo La Rosa. Regista e protagonista è nuovamente Tullio Solenghi, che per la terza volta si trasforma anima, corpo e voce in Gilberto Govi, con l’aiuto fondamentale del trucco e parrucco di Bruna Calvaresi; una metamorfosi sorprendente, che nessuno aveva mai tentato prima e che ha stupito tutti, critica e pubblico.

Una esilarante commedia sulla capacità della verità di smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane, che lo stesso Solenghi così presenta: «Con Colpi di timone Govi, attraverso il personaggio del vecchio lupo di mare Giovanni Bevilacqua, naviga tra le onde minacciose della disonestà e del malaffare con la profonda umanità e la straordinaria ironia di una delle sue maschere più riuscite.» A fianco di Solenghi, coprotagonista come in Pignasecca e Pignaverde, Mauro Pirovano, e con loro una compagnia collaudatissima di attori scelti dallo stesso Solenghi. Il progetto scenografico è firmato ancora una volta da Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e tra i più importanti registi e scenografi di prosa e opera al mondo.

Spettacoli 

6 maggio ore 19.30 / 7 maggio ore 19.30 / 8 maggio ore 19.30 / 9 maggio ore 20.30 / 10 maggio ore 16.30

Biglietti

Intero poltronissima Euro 38,00 / Intero poltrona o balconata Euro 30,00

Teatro Carcano

corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com

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