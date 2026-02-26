12.4 C
Milano
giovedì, Febbraio 26, 2026
BOLLATE

Bollate: In arrivo, 47 nuovi alberi in diversi luoghi della città

Tiziana Barbetta
La primavera si avvicina e partono i lavori di messa a dimora di 47 nuovi alberi e di alcuni arbusti in diverse aree del territorio cittadino.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del programma di cura e rinnovo del patrimonio verde, definito a seguito delle periodiche valutazioni fitosanitarie che, in alcuni casi, hanno reso necessario l’abbattimento di esemplari non più in sicurezza.

Ecco le aree interessate dagli interventi:

  1. Via Ambrogio da Bollate – messa a dimora di nuovi Prunus
  2. Via Ponchielli – area cani – messa a dimora di nuovi ippocastani rossi
  3. Area verde tra via Madonna in Campagna e via Petrarca – messa a dimora di nuovi ippocastani rossi
  4. Giardino dei Giusti – Parco di via Perlasca – messa a dimora di un nuovo Prunus e di un filare di alberi di Giuda
  5. Via Como – messa a dimora di peri Chanticleer e completamento della siepe di fotinia all’interno della scuola Iqbal Masih
  6. Piazza Cadorna – sostituzione di uno spino di Giuda
  7. Piazza Natta – messa a dimora di nuovi ippocastani rossi nell’area gioco inclusiva
  8. Parco Expo – messa a dimora di meli da fiore e alberi di Giuda

Intervento anche in via Como dove si procederà con la sostituzione dei Prunus serrulata ‘Kanzan’ che hanno mostrato difficoltà di attecchimento – con nuovi peri ornamentali (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), maggiormente idonei al contesto.

L’obiettivo dell’Amministrazione è di proseguire l’attività di mantenimento e miglioramento nel tempo la qualità del verde pubblico, incrementando l’ombra, la biodiversità e il valore degli spazi urbani a beneficio dei cittadini.

https://comune.bollate.mi.it

