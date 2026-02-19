Cormano, appartamento distrutto da incendio

Vigili del fuoco in azione intorno alle 10.30 di stamane a Cormano, in via Cesare Acquati 12.
Un appartamento al quinto piano è stato distrutto da un incendio domestico.
All’interno della casa due fratelli di origine egiziana, una ragazza e un bambino rimasti fortunatamente illesi.
Tre persone di cui due adulti e un bambino di cinque anni, residenti negli appartamenti vicino, invasi dal fumo, sono state trasportate in codice verde per accertamenti, dopo aver inalato gas tossici prodotti dalla combustione.
Sul posto cinque mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.
Sono in corso le opere di bonifica
