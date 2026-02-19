5.7 C
Milano
giovedì, Febbraio 19, 2026
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Cormano, appartamento distrutto da incendio

Davide Falco
By Davide Falco
0
130
incendio-cormano
incendio-cormano

Vigili del fuoco in azione intorno alle 10.30 di stamane a Cormano,  in via Cesare Acquati 12.

Un appartamento al quinto piano è stato distrutto da un incendio domestico.

All’interno della casa due fratelli di origine egiziana, una ragazza e un bambino rimasti fortunatamente illesi.

Tre persone di cui due adulti e un bambino di cinque anni, residenti negli appartamenti  vicino, invasi dal fumo, sono state trasportate in codice verde per accertamenti, dopo aver inalato gas tossici prodotti dalla combustione.

Sul posto cinque mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.

Sono in corso le opere di bonifica

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

incendio-cormano
incendio-cormano
Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Ambient-Arti: 50 studenti tra ambiente e cultura
Articolo successivo
Milano Serravalle – comunicato prossime chiusure
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy