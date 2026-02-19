Ambient-Arti: 50 studenti tra ambiente e cultura

Parte ufficialmente AMBIENT-ARTI, progetto che punta a trasformare l’Area Balossa in un laboratorio di comunità e di cura del territorio. Gli studenti di ASLAM, ente di istruzione e formazione professionale accreditato da Regione Lombardia, sono infatti coinvolti in un percorso di valorizzazione naturalistica, sociale e culturale dell’Area Balossa, nel cuore di Parco Nord Milano a Novate Milanese. Grazie alla collaborazione tra Koinè Cooperativa Sociale e Casa Testori Associazione Culturale ETS e al contributo di Fondazione Cariplo, il progetto punta a rendere quest’area non solo uno spazio da tutelare, ma un luogo vivo, da raccontare e condividere con i cittadini. L’obiettivo: generare un impatto duraturo e rafforzare le reti educative e culturali del territorio.

Il progetto coinvolge cinquanta studenti delle classi prime della sede di ASLAM di via Amoretti a Quarto Oggiaro, scelta per la sua prossimità territoriale all’area interessata dall’iniziativa e per il contesto urbano in cui opera, caratterizzato da una progressiva riduzione degli spazi verdi. La tutela della biodiversità, attraverso esperienze di monitoraggio ambientale basate sulla citizen science, e la riqualificazione urbana e naturalistica delle aree periurbane, svolto dalle educatrici ambientali di Koinè Cooperativa Sociale sono i due filoni di studio. A questi contenuti si affianca un lavoro espressivo, coordinato da Casa Testori, che utilizza fotografia e linguaggio sonoro per raccontare il territorio, restituendo alla comunità nuove narrazioni del parco attraverso performance sonore.

La Balossa è stata scelta per il suo ruolo strategico come cerniera ecologica, sociale e culturale tra città e campagna. La Balossa sta, inoltre, assumendo una nuova identità come luogo di produzione culturale e partecipazione attiva grazie al programma “Bei Luoghi”, che ha visto la sperimentazione dell’Hangar Balossa, ex sito industriale acquisito dal Parco Nord Milano nel 2023 e temporaneamente restituito alla comunità come spazio multifunzionale durante il Festival della Biodiversità. A questo si affianca la collaborazione pluriennale tra Casa Testori e Parco Nord Milano, che ha trasformato l’area in un museo a cielo aperto grazie a un concorso di land art ARTE IN BALOSSA, i cui vincitori hanno realizzato opere permanenti come Francesco Fossati con Fake History; Alessandro Pongan con Il Prono; Francesco Garbelli con Idrante Ionico e Matteo Attruia con Belvedere (foto allegata).

Il progetto ha l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza ambientale e sociale, promuovendo l’integrazione tra competenze scientifiche, tecniche ed espressive. In particolare, intende sensibilizzare i giovani sulle problematiche ambientali e sul ruolo delle istituzioni nella tutela del territorio, diffondere la cultura della sostenibilità come elemento centrale del benessere individuale e collettivo, favorendo inclusione e sviluppando creatività e pensiero critico come strumenti di trasformazione sociale. La conclusione del progetto è prevista per luglio 2027.

