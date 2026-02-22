Convenzione tessera mondodisabile.it teatro della Cooperativa

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Teatro della Cooperativa

Gli associati possono usufruire di una riduzione a 12 euro* (anziché 18) sul biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli previsti nella stagione 2025/2026 del Teatro della Cooperativa, laddove non sia previsto un ingresso a prezzo unico o non sussistano condizioni particolari.

* Alle prenotazioni sarà applicato un diritto di prevendita di un euro a biglietto.

Teatro della Cooperativa

Via privata Hermada, 8

20162 Milano

Telefono: 02.6420761 Mail: info@teatrodellacooperativa.it

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia