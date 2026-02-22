Convenzione tessera mondodisabile.it e Pomeriggi Musicali

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia
Stagione sinfonica dell’orchestra dei Pomeriggi musicali
ipomeriggi.it/acquista → per chi non è registrato all’area riservata, procedere precedentemente a iscrizione.
Procedere poi con selezione evento, scegli il posto in pianta, nella sezione
“Verifica e pagamento” nello spazio “Carta cliente/Codice promozionale”
inserisci il codice sconto (*) relativo alla promozione: Convenzioni 2025 2026
(*) Chiamare o scrivere via wa al numero 335.5756150 per conoscere il codice sconto
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121 Milano
Biglietteria TicketOne
Presso il Teatro Dal Verme
Da Martedì a Sabato ore 10:00 – 18:00
Domenica e lunedì chiuso.
Telefono: + (39) 02.87.905.201
La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti
Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150
