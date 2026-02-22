10.2 C
CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it e Pomeriggi Musicali

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Stagione sinfonica dell’orchestra dei Pomeriggi musicali 

VENDITA ONLINE

ipomeriggi.it/acquista → per chi non è registrato all’area riservata, procedere  precedentemente a iscrizione.

Procedere poi con selezione evento, scegli il posto in pianta, nella sezione
“Verifica e pagamento” nello spazio “Carta cliente/Codice promozionale”
inserisci il codice sconto (*) relativo alla promozione: Convenzioni 2025 2026

(*) Chiamare o scrivere via wa al numero 335.5756150 per conoscere il codice sconto

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121 Milano

Biglietteria TicketOne
Presso il Teatro Dal Verme

Da Martedì a Sabato ore 10:00 – 18:00
Domenica e lunedì chiuso.
Telefono: + (39) 02.87.905.201

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Nuova riedizione di “Faith”, l’album di debutto da solista di George Michael
