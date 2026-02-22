Convenzione tessera mondodisabile.it e Pomeriggi Musicali

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Stagione sinfonica dell’orchestra dei Pomeriggi musicali

VENDITA ONLINE

ipomeriggi.it/acquista → per chi non è registrato all’area riservata, procedere precedentemente a iscrizione.

Procedere poi con selezione evento, scegli il posto in pianta, nella sezione

“Verifica e pagamento” nello spazio “Carta cliente/Codice promozionale”

inserisci il codice sconto (*) relativo alla promozione: Convenzioni 2025 2026

(*) Chiamare o scrivere via wa al numero 335.5756150 per conoscere il codice sconto

Teatro Dal Verme



Via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121 Milano

Biglietteria TicketOne

Presso il Teatro Dal Verme

Da Martedì a Sabato ore 10:00 – 18:00

Domenica e lunedì chiuso.

Telefono: + (39) 02.87.905.201

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

