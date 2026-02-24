10.1 C
BOLLATE

Bollate: prossimi eventi in Biblioteca

Biblioteca_Comunale bollate
Biblioteca_Comunale bollate

Bollate. Eventi in Biblioteca Ecco le date:

Lunedì 2 marzo ore 14:30 e giovedì 5 marzo 2026 ore 20:45
Gruppo di Lettura. Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini
LA TRAMA
“Il fuoco che ti porti dentro” racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile. Una donna che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso: «il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore…»

Questa donna era la madre dell’autore. Il romanzo è un’indagine nella vita, nelle passioni e negli odi di una donna, alla ricerca di una spiegazione possibile. La forma è quella della commedia, il contenuto quello della tragedia.

Quale esperienza manifesta o occulta, quale frustrazione, quale nascosta ferita può renderci tanto ostili, rabbiosi, refrattari a qualsiasi forma di pacificazione?

Per questa discussione, sono previsti due momenti: solo in presenza, lunedì 2 marzo alle 14:30. Il secondo invece esclusivamente on line, il 5 marzo alle 20:45.
Per ricevere il collegamento dell’incontro online è possibile compilare questa pagina: https://forms.gle/T7mKVRH9spch5VTJ8

Mercoledì 4 marzo ore 15:00
Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
Durata: 2 h

Per informazioni su entrambi gli eventi:
Biblioteca Comunale
0235005508
biblioteca.bollate@csbno.net

