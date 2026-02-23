12.1 C
MUSICA

Atelier Musicale: il Trio Bedrich sabato 28 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano

Dedicato al classico trio violino, violoncello e pianoforte, il penultimo concerto della XXXI edizione dell’Atelier Musicale presenterà, sabato 28 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano, una formazione di giovani virtuosi che si stanno rapidamente affermando sulla scena nazionale, interpreti di un programma che si configura come un viaggio nell’universo espressivo di autori di diverse epoche storiche.

Sul palco dell’auditorium Di Vittorio si esibirà, infatti, il Trio Bedrich, composto da Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello) e Filippo Piredda (pianoforte), che eseguirà musiche di Smetana, Shostakovič e Sollima (inizio live ore 17.30, ingresso 10 euro).

Atelier Musicale – XXXI edizione
Sabato 28 febbraio 2026, ore 17.30
Trio Bedrich – Giovani talenti in concerto

Premio del Conservatorio G. Verdi di Milano
Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello), Filippo Piredda (pianoforte).

www.secondomaggio.org

Per informazioni: 3483591215 : www.secondomaggio.org

