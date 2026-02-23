Kid Yugi: aggiornamento classifica degli album più venduti

Kid Yugi si riconferma alla prima posizione della classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) per la 3° settimana consecutiva con “Anche gli eroi muoiono”.

Inoltre, il precedente album “I nomi del Diavolo” si riconferma nella top10 della medesima classifica, dove staziona da 44 settimane (non consecutive).

Un grande successo unanime di critica e pubblico che ha addirittura portato l’album a battere il record come il disco con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming con oltre 67.000 copie, venendo certificato subito disco di Platino. Inoltre, ha debuttato alla 2° posizione

A completamento di questo grande successo, l’artista ha annunciato anche il suo primo tour nei palasport previsto per l’autunno e che ha già fatto registrare diversi sold-out a pochissime ore dalla messa in vendita.

Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono ancora i temi portanti della scrittura di Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano.

Tracklist “Anche gli eroi muoiono” (Album):

1. L’ultimo a cadere

2. La violenza necessaria (feat. Shiva)

3. Eroina (feat. Tutti Fenomeni)

4. Jolly

5. Mostro (feat. Tony Boy)

6. Berserker

7. Push It (feat. ANNA)

8. Amelie

9. Gilgamesh

10. Chuck Norris (feat. Papa V, Nerissima Serpe, Rrari dal Tacco)

11. Tristano e Isotta

12. Mu’Ammar Gheddafi (feat. Simba La Rue)

13. Bullet Ballet (feat. Artie 5ive)

14. Per il sangue versato

15. Per te che lotto

16. Davide e Golia

