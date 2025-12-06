“Artigiano in Fiera” da raggiungere con Trenord

In treno da tutta la Lombardia e da Milano a Rho Fiera Milano, per raggiungere “Artigiano in Fiera” in modo sostenibile, evitando traffico e problemi di parcheggio.

In occasione della manifestazione dedicata ai prodotti artigianali di tutto il mondo, da oggi sabato 6, a domenica 14 dicembre, Trenord propone il biglietto “Trenord Day Pass” per raggiungere il polo fieristico da tutta la Lombarda al costo di 13 euro, per un viaggio di andata e ritorno.

Chi parte da Milano, invece, può utilizzare il biglietto a soli 4,40 euro per andata e ritorno.

In occasione dell’evento, Trenord aumenterà il sabato e nei festivi le corse di collegamento fra Milano e Rho Fiera Milano; personale di assistenza sarà a disposizione dei viaggiatori a Rho Fiera Milano, Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Ad “Artigiano in Fiera” da tutta la Lombardia

Il biglietto speciale “Trenord Day Pass” consente un viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Rho Fiera Milano. Il biglietto, al costo di 13 euro, è acquistabile nelle biglietterie, presso i punti vendita convenzionati e su trenord.it/giteintreno, nel cluster “Eventi”.

Inoltre, con “Trenord Day Pass” i ragazzi di età inferiore a 14 anni che viaggiano con il titolare del biglietto speciale possono viaggiare gratuitamente.

Ad “Artigiano in Fiera” da Milano

Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per l’Artigiano in Fiera ha un costo di 4,40 euro acquistando il biglietto STIBM per le zone Mi1-Mi3.

I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, su trenord.it e sull’App Trenord.

Come raggiungere l’”Artigiano in Fiera” con Trenord

Per raggiungere l’”Artigiano in Fiera” è possibile utilizzare i treni delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho.

Sulla S11 in occasione della manifestazione il servizio sarà potenziato: anche il sabato e nei giorni festivi, i treni circoleranno secondo l’orario dei feriali, che prevede una corsa all’ora per direzione fra Milano e Rho Fiera.

Per l’intera durata della Fiera, inoltre, quattro corse serali Milano-Como San Giovanni della linea S11, due per direzione, prolungheranno il percorso da/per Rho. Gli orari delle corse saranno disponibili sull’orario su trenord.it e App. Trenord

La stazione di Rho Fiera Milano è raggiungibile anche con le linee regionali Milano Porta Garibaldi-Porto Ceresio, Milano Porto Garibaldi/Centrale-Domodossola e Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Luino.

Si ricorda che per entrare ad “Artigiano in Fiera” è necessario registrarsi gratuitamente online sul sito dell’evento artigianoinfiera.it.

