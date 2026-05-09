Autismo in Lombardia. La formazione sul metodo ABA

Per i bambini con autismo, sono state studiate tecniche fondamentali per sviluppare le loro abilità sociali e comunicative, riducendo i comportamenti disfunzionali non solo in famiglia, ma anche a scuola, in primis il metodo ABA (Applied Behavior Analysis – Analisi del Comportamento Applicata).

Tutti i genitori e gli educatori dovrebbero essere in grado di applicare queste tecniche, ma spesso soprattutto a scuola, i docenti non le conoscono.

Ora la relativa competenza “Gestire la relazione con persone con autismo (ASD)”– è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), un significativo incentivo a seguire i corsi di specializzazione specifici sulla gestione dell’autismo perché daranno un attestato e relativi crediti sul curriculum.

L’iniziativa è il risultato di una attività di promozione portata avanti congiuntamente dal Movimento Genitori Lombardia ETS e da Fondazione Luigi Clerici- sede di Merate-, quale ente accreditato, e grazie alla sensibilità dell’assessorato Disabilità.

Il primo corso che riconosce la competenza sull’autismo nel QRSP la Fondazione lo terrà nella propria sede meratese in via Don Cesare Cazzaniga 1 dal 26 maggio al 30 giugno, per un totale di 30 ore, con lezioni in presenza il martedì e il giovedì. Per iscrizioni: merate@clerici.lombardia.it – tel. 039 9906379.

Obiettivo del riconoscimento della nuova competenza, attraverso la opportuna formazione, è mettere in grado i care giver e gli educatori dei minori con disturbi dello spettro autistico, di sviluppare capacità comunicative e relazionali e conoscenze teoriche e pratiche, basate su evidenze scientifiche, per comprendere meglio la realtà di questi giovani, favorendo la collaborazione attiva tra scuola e famiglia, sostenendo gli stili di apprendimento particolari degli studenti autistici e aiutando a prevenire o gestire eventuali situazioni di disagio.

L’autismo oggi non è più considerato una condizione rara, ma una realtà sociale sempre più diffusa: in Italia riguarda circa 1 bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni (circa l’1,3% della popolazione scolastica). In Lombardia si stimano circa 14.000 minori (0–18 anni) con autismo.

Anna Lettig, responsabile della sede di Merate della Fondazione Clerici, sottolinea:

“L’inserimento della nuova competenza nel QRSP regionale è una risposta concreta a un bisogno reale e crescente, che il Movimento Genitori Lombardia ETS intercetta ogni giorno attraverso il confronto diretto con le famiglie.”

Fondazione Luigi Clerici è ente di formazione accreditato presente con 29 sedi nel territorio lombardo. Le attività sono principalmente orientate a:

Il Movimento Genitori Lombardia è un’associazione senza scopo di lucro che dal 2017 grazie ad un’intensa attività di utilità sociale si propone di promuovere e diffondere la cultura della salute, del benessere psico-fisico e del loro mantenimento sul territorio lombardo a famiglie e operatori del mondo della disabilità. Tutti i soci sono genitori di bimbi/ragazzi disabili con gravità e malattie rare croniche. Da diversi anni l’associazione collabora con la Regione Lombardia e gli Enti più rilevanti sul territorio per garantire servizi per la disabilità e partecipa a giornate studio Regionali tema FNA / Fondi per la Non Autosufficienza / disabilità. Dal 2023 grazie alla attività di MGL, in Regione è stato costituito ufficialmente un tavolo tematico ’ autismo’ di cui ovviamente MGL fa parte.

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