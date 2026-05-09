Mercoledì mattina i Vigili del Fuoco hanno inibito l’accesso al nido di via Pianell a Milano, interessato nelle scorse ore da infiltrazioni d’acqua che hanno provocato il parziale distacco di alcuni pannelli del controsoffitto poco prima dell’apertura del servizio. Tale provvedimento è finalizzato a prevenire potenziali situazioni di pericolo per i piccoli utenti e per il personale scolastico.

La situazione del nido di via Pianell è stata causata dal furto di lastre di copertura in rame che si è ripetuta per tre volte dallo scorso gennaio. In seguito a ogni furto, la Direzione Tecnica è intervenuta tempestivamente con soluzioni emergenziali finalizzate a tutelare la sicurezza e il benessere della comunità educativa, garantendo al contempo la continuità del servizio.

Tra le soluzioni emergenziali messe in campo rientrano gli interventi a protezione del tetto e la compartimentazione dei locali nido, che hanno richiesto la temporanea chiusura delle aree compromesse. L’efficacia di tali soluzioni, tuttavia, è stata compromessa da ulteriori furti, l’ultimo dei quali avvenuto la scorsa notte.

Per ripristinare la funzionalità del tetto e riprendere le attività educative nel servizio di via Pianell si sta effettuando una valutazione puntuale di tutte le criticità e degli interventi necessari per risolverle. La programmazione ovviamente prevederà di effettuare con priorità le lavorazioni necessarie a permettere la riapertura del nido. Le altre opere saranno avviate nel corso dell’estate, nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria degli edifici comunali.

La Direzione Educazione sta inoltre valutando tutte le soluzioni possibili per poter ricollocare i bambini e le bambine in sedi alternative a partire da lunedì 11 maggio.

Contestualmente ai rilievi sulla struttura di via Pianell, l’assessore all’Edilizia scolastica Marco Mazzei e i tecnici comunali e di MM hanno effettuato sopralluoghi in altri due asili nido situati nel Municipio 9: quello di via Val d’Ossola e quello di via Palanzone, anch’essi oggetto di furti di lastre di copertura, la cui mancanza ha provocato infiltrazioni d’acqua. In queste sedi è stato sufficiente chiudere alcune aule e spostare all’interno dei servizi bambine e bambini senza dover ricorrere a sospensioni.

“I ricorrenti furti di rame – dichiara l’assessore all’Edilizia scolastica Marco Mazzei – sono atti odiosi e inaccettabili perché oltre danneggiare il bene comune impattano in maniera diretta sulle famiglie e sul mondo dell’infanzia. È nostra intenzione attuare le misure necessarie per mitigare i disagi e ripristinare rapidamente la piena agibilità degli spazi educativi del nido di via Pianell. Oltre agli interventi provvisori già concordati con MM e con le direzioni tecniche, siamo pronti ad accelerare il piano di manutenzione straordinaria che porterà al rifacimento definitivo dei tetti di diversi istituti cittadini con un investimento complessivo superiore ai cinque milioni di euro. Contestualmente, avvieremo un iter per dotare gli istituti di impianti di videosorveglianza intelligenti, al fine di contrastare questi atti odiosi e individuare i colpevoli”.

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