Essere propositivi significa guardare avanti, costruire invece di distruggere, cercare soluzioni invece di fermarsi ai problemi. È un atteggiamento che genera energia positiva e apre sempre nuove possibilità.

Con questo spirito nasce “ProPOSITIVA 2.0”, il nuovo spettacolo di Elena Di Cioccio, un monologo ironico e sincero in cui l’artista si racconta senza filtri, in maniera autentica e spesso spiazzante.

Lo fa in modo completamente opposto a ciò che ci si potrebbe aspettare dopo il suo coming out pubblico, avvenuto nel 2023 con la pubblicazione del libro Cattivo sangue, in cui ha rivelato di convivere da tempo con l’HIV.

Tra risate, riflessioni e momenti di pura comicità, Elena Di Cioccio invita il pubblico a cambiare prospettiva: ridere alla vita, anche quando è complicata, è il modo più propositivo per affrontarla.

In Propositiva 2.0, Elena con ironia e lucidità, ci mostra che tutto dipende dal punto di vista: ciò che sembra un ostacolo può diventare un’opportunità, un inciampo può trasformarsi in un nuovo inizio.

Attraverso il linguaggio diretto e liberatorio della comicità, Elena accompagna il pubblico in un viaggio che tocca temi universali, ma sempre con leggerezza, sarcasmo e una vitalità contagiosa.

La sua è una comicità che smonta i tabù, che spiazza, che emoziona.

https://www.elenadicioccio.com

https://www.instagram.com/elenadicioccio/

https://www.facebook.com/elenamariadicioccio

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia