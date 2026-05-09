Limbo Festival si arricchisce il programma, disponibili i single tickets per sabato 11 luglio

Sono disponibili i primi single tickets per la giornata di sabato 11 luglio di LIMBO FESTIVAL, uno dei transformational boutique festival più attesi e apprezzati, sia in Italia che all’estero: https://limbofestival.com/collections/packages

L’evento si terrà dal 10 al 12 luglio 2026 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU). Oltre ai dj set di grandi nomi del clubbing internazionale, non mancheranno talk, live e attività che delizieranno i pomeriggi e le prime serate della living mountain.

Dalle prime luci nella foresta fino all’alba sulla pista, un’esperienza che attraversa l’intera giornata in uno scenario unico. Un viaggio sonoro che attraversa il giorno, si accende nella notte e si dissolve nelle prime luci del mattino. Il ticket giornaliero consente l’accesso completo a tutte le aree del Festival per l’intera durata della giornata, includendo parcheggio gratuito e un sistema di navette che collega in modo continuo i diversi spazi della tenuta, permettendo di muoversi liberamente all’interno della “living mountain”.

Fin dalle prime ore del giorno, il pubblico verrà immerso nel paesaggio naturale della Garfagnana, tra foreste e scorci toscani, vivendo esperienze diffuse che vanno oltre il classico formato dei Festival. Tra queste, “The Alpaca Walk”, una passeggiata lenta e immersiva accompagnati da alpaca, pensata per riconnettersi con il ritmo naturale del luogo, e i talk di Alessandra Di Gesù e della Lucca Biennale Cartasia, che contribuiranno ad arricchire la dimensione culturale dell’evento.

Sul piano musicale, la giornata del sabato si svilupperà come un viaggio continuo senza interruzioni: DJ set e live performance si susseguiranno durante tutto l’arco della giornata e della notte, con accesso a tutti gli stage fino all’alba di domenica. In line up Âme DJ, Stavroz (live), Oceanvs Orientalis (live), Clap! Clap!, Napoli Segreta, Luca Bacchetti, Matteo Gioli aka Black Albino, DRĖĖĖMY (hybrid set) e Davide Friello.

Nell’arco delle altre due giornate, quelle di venerdì 10 e di domenica 12 luglio, si esibiranno anche: Luyo, Lucia Comnes, The Arcana Society, Vitamina Jeans, Markeno, Daniele Baldelli, Davide Friello (live), Sara Jane Voi, Black Bombo (live), Zam M. Dembélé Super Band (live), Dimitri Grechi Espinoza, Luca Giovacchini, Soul Therapy, Celeste Canali, Drago DJ, Vicky e Soy, Eugenio Baldacci e Tamburi Neri (hybrid set).

LIMBO è un transformational boutique festival unico nel panorama italiano, un format capace di creare uno spazio intimo e immersivo dove la dimensione artistica incontra la crescita personale. La natura diventa parte attiva dell’esperienza e la comunità è al centro del viaggio. L’evento nasce dall’incontro tra Alessandro Stefani Marcucci, artista e imprenditore, e Luca Bacchetti, direttore artistico dell’evento e figura di riferimento della scena elettronica internazionale. Il festival intreccia un programma musicale curato nei dettagli, pratiche di benessere, rituali collettivi e dialoghi culturali.

Immerso in un contesto naturale intatto, LIMBO offre a chi partecipa non solo intrattenimento, ma anche significato, connessione e trasformazione. Il manifesto 2026 “The New Era” affronta la domanda: che cosa significa essere umani oggi? LIMBO si propone come uno spazio di rallentamento e profondità, dove esplorare l’incontro tra umanità, natura, creatività e nuove forme di espressione. Musica, pratiche di consapevolezza, talk e rituali invitano a immaginare un futuro più umano, radicato nella presenza, nella diversità e nella cura reciproca.

Anche nel 2026 LIMBO FESTIVAL avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso, diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure.

Info e biglietti:

www.limbofestival.com

PACKAGES

Disponibili i single tickets per sabato 12 luglio.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

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