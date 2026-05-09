BiciPace domenica 17 maggio 2026: tutti in bici verso Cuggiono

La 42° BiciPace, biciclettata che coinvolge il Nord-Ovest milanese in nome della Pace e in difesa dell’ambiente, con il patrocinio del Comune di Rho e di altri 24 Comuni, si terrà domenica 17 maggio 2026.

L’iniziativa, organizzata dai circoli di Legambiente del Nord-Ovest milanese, partirà da diversi punti della Città Metropolitana di Milano e delle province di Novara e Varese, per chiudersi a Villa Annoni di Cuggiono, dove sono previsti pasti a basso impatto ambientale, preparati da cuochi volontari. Nel pomeriggio si potranno visitare la Villa e il Museo Storico Civico di Cuggiono, non mancheranno laboratori, musica e danze, libri e fotografie.

Per chi parte da Rho, il ritrovo è fissato alle 8.45 davanti al Municipio in Piazza Visconti: prima tappa sarà a Vanzago, il percorso complessivo è di una trentina di chilometri che verranno percorsi ad andatura tranquilla. Il rientro è libero, non organizzato. All’andata sarà garantito il servizio medico durante il percorso e ci sarà assistenza alle bici a cura della ciclofficina RiCiclO di Legnano e di Ciclone Somma Lombardo.

Così precisa il Circolo Legambiente Rho: “In una crescita insensata che mai avremmo voluto vedere, il mondo è tormentato da ben 59 teatri di guerra, dall’Ucraina a Gaza dallo Yemen all’Iran, sembra una spirale senza fine. Ma guai ad abituarci all’idea che la guerra possa essere un’opzione possibile per risolvere i conflitti fra i popoli e le nazioni. Dobbiamo invece costruire pace in noi e intorno a noi proprio perché i governanti del mondo sembrano convinti, contro i loro stessi popoli, che solo il riarmo e la forza possono garantire il proprio benessere, una strategia che oltre che dannata, per tutto il male che porta, risulta fallimentare, come vediamo tutti i giorni. Ecco perché è importante pedalare assieme nel nome della Pace e dell’ambiente, oggi più che mai”.

“BiciPace è un appuntamento che ormai da tanti anni unisce quanti vogliono manifestare nel modo più semplice possibile, insieme, con i bambini e le famiglie, il loro no a ogni guerra – commentano l’assessora all’Ambiente Valentina Giro e l’assessore alla Pace Paolo Bianchi – Pedalando rifletteremo su quanto accade nel mondo, infuocato da troppi conflitti. Obiettivo è vivere una giornata in compagnia, nel segno del desiderio di pace che ci accomuna”.

In caso di pioggia, l’appuntamento è a Villa Annoni per un pranzo di consolazione. Partecipano all’evento Cam to me, Scuola di Babele, Emergency, Matta-mondo, Fiab, In cammino per la pace, Orientamenti, Watermelon friends – Palestina, Insubria Sport, Debra, Progetto98 e altre associazioni.

Per informazioni: 333-4169293.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia