La proposta del sodalizio cittadino Orgoglio Sestese

Mabel Bocchi, Sesto San Giovanni le intitoli una strada o un luogo pubblico
“Intitolare una strada o un luogo pubblico di Sesto San Giovanni a Mabel Bocchi”. È la proposta lanciata dall’associazione ‘Orgoglio Sestese’, sodalizio che raggruppa centinaia di cittadini sestesi, dopo la scomparsa di Mabel Bocchi che – scrive l’associazione “oltre a essere stata una delle più grande giocatrici di basket di tutti tempi, ha esaltato l’orgoglio sestese in tutto il mondo”.
Tutto ciò auspicando che “domenica in occasione di Pro Sesto-Piacenza e degli altri eventi sportivi cittadini, si osservi per Mabel Bocchi un momento di raccoglimento e l’Amministrazione Comunale si attivi fin da subito per intitolarle una via o uno spazio pubblico“.
Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia