8.3 C
Milano
sabato, Dicembre 6, 2025
HomeCITTA' METROPOLITANA MILANO
CITTA' METROPOLITANA MILANO

La proposta del sodalizio cittadino Orgoglio Sestese

Davide Falco
By Davide Falco
0
56
mabel-bocchi
mabel-bocchi

Mabel Bocchi, Sesto San Giovanni le intitoli una strada o un luogo pubblico 

Intitolare una strada o un luogo pubblico di Sesto San Giovanni a Mabel Bocchi”. È la proposta lanciata dall’associazione ‘Orgoglio Sestese’, sodalizio che raggruppa centinaia di cittadini sestesi, dopo la scomparsa di Mabel Bocchi che – scrive l’associazione “oltre a essere stata una delle più grande giocatrici di basket di tutti tempi, ha esaltato l’orgoglio sestese in tutto il mondo”.

Tutto ciò auspicando che “domenica in occasione di Pro Sesto-Piacenza e degli altri eventi sportivi cittadini, si osservi per Mabel Bocchi un momento di raccoglimento e l’Amministrazione Comunale si attivi fin da subito per intitolarle una via o uno spazio pubblico“.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Dimissioni segretario comunale Solaro, commento della Lega
Articolo successivo
“Artigiano in Fiera” da raggiungere con Trenord
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy