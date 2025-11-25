Dopo il successo riscosso con “Sono cambiato”, spettacolo che ha registrato oltre 120 sold out in Italia e all’estero, Angelo Duro torna sul palco del TAM Teatro Arcimboldi dal 26 novembre 2025 con il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”, con il quale potrà solo confermare il suo straordinario talento comico.
Angelo Duro riprende l’attività teatrale dal vivo, portando in scena uno spettacolo che ha già registrato oltre 60 sold out in tutta Italia.
Attore, personaggio televisivo e comico di grande ironia, Angelo Duro sorprenderà ancora una volta il pubblico con le sue “belle notizie”.
Appuntamento al TAM Teatro Arcimboldi per scoprire insieme quali novità e sorprese riserverà questo nuovo spettacolo.
Lo show è prodotto nuovamente dalla sua società Da Solo Produzioni.
