ChorusLife ARENA – Bergamo – domenica 30 novembre 2025

Non hanno un amico dubbio di Luca Bizzarri scritto con Ugo Ripamonti, ispirato al podcast “Non hanno un amico” edito da Chora Media, Una Produzione ITC2000

Un nuovo spettacolo ispirato al podcast Non Hanno Un Amico e all’omonimo libro di Luca Bizzarri: un altro brillante esempio di come le centinaia di micronarrazioni abbiano saputo appassionare il pubblico durante il tour 2024/25.

Un podcast nato per raccontare una campagna elettorale che è diventato rapidamente seguitissimo fenomeno di costume, presidio satirico permanente del quotidiano.

