Castello di Melegnano: lavori a buon punto

Proseguono secondo programma gli interventi di messa in sicurezza e conservazione dell’Ala Lunga del Castello Mediceo di Melegnano, di proprietà della Città metropolitana di Milano, nell’ambito di un più ampio percorso di tutela, valorizzazione e riattivazione del complesso monumentale.

E’ quanto emerso dal sopralluogo effettuato giovedì 10 settembre dal Consigliere metropolitano Dario Veneroni, dal Sindaco di Melegnano Vito Bellomo, dalla Direttrice del Settore Facility Management e Sicurezza nei luoghi di lavoro Arch. Barbara Canova, dal Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza Arch. Andrea Griletto, di rappresentanti del Politecnico di Milano e dell’impresa esecutrice DucaleRestauro S.r.l.

L’intervento, per il quale la Città metropolitana di Milano ha stanziato 650.000 euro, prevede il completo rifacimento del manto di copertura con posa di nuovo assito continuo, guaina impermeabile e installazione di una nuova linea vita. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di un doppio assito incrociato sul solaio del sottotetto, finalizzato alla messa in sicurezza del piano e a consentire future attività ispettive e manutentive in condizioni adeguate.

Tra le opere previste figurano anche il consolidamento conservativo di alcuni lacerti decorativi presenti sulla facciata ovest dell’Ala Lunga, prospiciente il cortile d’onore e il giardino all’italiana, e l’estensione della campagna stratigrafica interna al piano nobile, finalizzata ad approfondire la conoscenza storica e costruttiva dell’edificio.

I lavori, avviati il 20 aprile 2026, hanno una durata prevista di 150 giorni.

Ad oggi il cantiere si trova in una fase avanzata di completamento: la copertura è stata integralmente realizzata, l’assito del piano sottotetto è in fase di ultimazione e gli interventi sulle facciate risultano conclusi.

“L’intervento rappresenta un primo e significativo passo per garantire la sicurezza dell’edificio e accrescere le conoscenze sul patrimonio storico del Castello Mediceo, creando le condizioni necessarie per le successive attività di conservazione e valorizzazione del complesso – afferma con soddisfazione il consigliere delegato a Bilancio e Patrimonio dell’ente di area vasta, Dario Veneroni – A conferma dell’impegno dell’Ente nella tutela del sito, la Città metropolitana di Milano ha già destinato ulteriori 450.000 euro nel bilancio 2026 per finanziare nuove opere di conservazione e valorizzazione del Castello”.

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