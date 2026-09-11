Il 5 e il 6 ottobre 2026 Bologna ospita CREDO 2026 – Christian Music Forum, una due giorni di incontri, convegni, seminari e momenti di confronto dedicata alla musica cristiana e al suo ruolo nella società contemporanea.

Artisti, case discografiche ed edizioni musicali, radio e televisioni, produttori audiovisivi, organizzatori di eventi, giornalisti, educatori, oratori, comunità, religiosi e laici si riuniranno per interrogarsi sul valore della musica come strumento di evangelizzazione, educazione, dialogo e costruzione di comunità.

Nato con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale di riferimento per il settore, CREDO 2026 vuole mettere in rete le numerose esperienze già attive sul territorio italiano e favorire nuove collaborazioni tra il mondo ecclesiale, quello musicale e quello della comunicazione.

Un luogo di incontro per condividere esperienze e competenze, ma anche per riflettere sui nuovi linguaggi attraverso cui la musica può parlare alle giovani generazioni.

La scelta di Bologna, Città Creativa della Musica UNESCO, non è casuale: una città dalla forte identità culturale e musicale, facilmente raggiungibile da tutta Italia e storicamente vocata all’incontro, al dialogo e alla formazione.

Il territorio bolognese ospita inoltre importanti realtà legate alla musica cristiana, tra cui l’Antoniano e La Gloria S.r.l. Società Benefit, promotrice e organizzatrice della prima edizione del Forum.

CREDO 2026 – Christian Music Forum è patrocinato dalla Diocesi di Bologna.

Il programma completo è in via di definizione e sarà annunciato prossimamente.

Ad anticipare il Forum, domenica 4 ottobre, in occasione della festa di San Petronio, patrono di Bologna, Piazza Maggiore ospiterà il “Concerto per San Petronio: Pace, Accoglienza, Diritti”, una grande serata dedicata ai valori dell’incontro e della convivenza.

A partire dalle ore 19.00 si alterneranno sul palco Carolina Bongiovanni, Controtempo, Tu sei Bellezza e Le Verdi Note dell’Antoniano.

Alle ore 21.00 sarà la volta del Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”, Kantiere Kairòs, Debora Vezzani, Reale e The Sun, con la conduzione di Enrico Brizzi.

La serata si concluderà alle ore 23.00 con uno spettacolo di luci dedicato alla figura di San Petronio.

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