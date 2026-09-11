Città metropolitana di Milano: partiti i lavori di bonifica del Naviglio

La Città metropolitana di Milano ha disposto interventi in somma urgenza per proseguire e accelerare le operazioni di bonifica in corso.

Mezzi e squadre stanno intervenendo per aspirare e allontanare il materiale già confinato, in vista del maltempo consistente previsto.

L’obiettivo è scongiurare che eventuali precipitazioni intense possano compromettere quanto già realizzato con grande impegno e risorse, e ridurre il rischio di effetti a valle nei territori di Robecco sul Naviglio, Corbetta e Cassinetta di Lugagnano. I sindaci dei Comuni interessati sono già stati informati.

“Abbiamo attivato la somma urgenza proprio per non farci trovare impreparati – dichiara Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano –. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo già da mercoledì mattina: anticipare i lavori di aspirazione serve a cercare di mettere in sicurezza quanto è stato confinato e a limitare possibili conseguenze più gravi per i territori a valle. Continuiamo a lavorare in stretto coordinamento con i Comuni”.

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