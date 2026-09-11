Dall’intensa lirica contemporanea di Seoul fino alle rive del Lago di Como: dal 12 al 16 settembre si terrà una ricca rassegna di eventi culturali dedicati alla poesia e alla cultura della Corea del Sud, promossa e organizzata da La Casa della Poesia di Como, I quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, L’Associazione “Parliamo Coreano”, Fondazione Alessandro Volta, e con il Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, del Comune di Lezzeno.

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria di due tra le voci più prestigiose del panorama letterario asiatico: il poeta Choi Dongho, Professore Emerito alla Korea University e membro dell’Accademia Nazionale delle Arti della Repubblica di Corea, e la poetessa Kim Kooseul, Professoressa Emerita alla Hyupsung University di Seoul, accompagnati da un’ampia delegazione di autori coreani e poeti italiani.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

12 Settembre – Milano e Como: Tra Open Day e Cena Conviviale

Ore 15.00 | Milano, Via Guerzoni 23 – Presso l’Associazione “Parliamo Coreano”, in occasione dell’Open Day dell’Accademia, si terranno le letture inaugurali dei poeti Kim Kooseul e Choi Dongho assieme a ospiti internazionali.

– Presso l’Associazione “Parliamo Coreano”, in occasione dell’Open Day dell’Accademia, si terranno le letture inaugurali dei poeti Kim Kooseul e Choi Dongho assieme a ospiti internazionali. Ore 20.30 | Como, Ristorante “Ciapa Fiaa” (Via S. Garovaglio 43) – “Sotto la stessa luna”: una serata in cui i versi di Seul incontrano quelli del Lario, e la cucina coreana si specchia nei sapori del lago di Como. Due lingue, due tavole, un solo cielo da condividere. Letture di 9 poeti coreani (Park Jong Myung, Gang Young-Mae, Kim Jo-Min, Kim Jung Hwi, Moon Bongsun, Seung Seok Seo, Cho Myeong, Rhim Wan Sook, Hye-Young Chung). – Prenotazione obbligatoria al +39 031 305419 (posti limitati).

13 Settembre – Lezzeno (CO): “Il respiro del lago, la voce dell’Oriente”

Ore 15.30 | Lezzeno (CO) – Nell’ambito delle celebrazioni del Bicentenario Voltiano della Fondazione Alessandro Volta, si terrà lo svelamento della targa con la poesia “L’occhio azzurro del lago”, dedicata da Choi Dongho al Lago di Como. Seguiranno letture dei poeti Kim Kooseul, Choi Dongho, Kim Chu-In, Doung Si-Youn e di autori italiani. Saranno presenti il Console Generale della Repubblica di Corea a Milano, Sig. Choi Taeho, il Sindaco di Lezzeno Sig. Maurizio Boleso e personalità della cultura coreana.

Con il Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, del Comune di Lezzeno e della Fondazione Alessandro Volta.

15 Settembre – Vimercate (MB): “Micro-poesia per l’Era Digitale”

Ore 21.00 | Vimercate, Spazio “Heart Pulsazioni Culturali” (Via Manin 2) – “Pixel e Inchiostro: micro-poesia coreana per l’era digitale”: incontro e letture con Choi Dongho e Kim Kooseul. Traduzioni a cura di Laura Garavaglia e presentazione multimediale sulla cultura coreana contemporanea.

Con il Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano.

16 Settembre – Como: “Il circuito del senso”

Ore 18.30 | Como, Spazio “Como Lake Hub” (viale Masia 29) – Un dialogo poetico inedito in cui l’alfabeto Hangul incontra il verso italiano. L’evento ospiterà un intervento del poeta Choi Dongho dal titolo “Poetry and Electricity” e letture incrociate italo-coreane. (per partecipare è necessario iscriversi alla mail comolakehub@ntm-group.it )

Con il Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano e della Fondazione Alessandro Volta.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Acarya.

PUBBLICAZIONI EDITORIALI STRAORDINARIE

Il tour celebra anche i tre volumi in edizione trilingue (coreano, inglese e italiano) pubblicati da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno per la collana Altri Incontri, curata da Laura Garavaglia (Presidente de La Casa della Poesia di Como ed Europa in Versi):

“Radiant Life, Today” di Choi Dongho: Un’esplorazione del Tao tra spiritualismo ed estremismo lirico.

di Choi Dongho: Un’esplorazione del Tao tra spiritualismo ed estremismo lirico. “Lost Alleys – Viali perduti” di Kim Kooseul: La natura come metafora umana, tra echi di Baudelaire, Eliot e anima coreana.

di Kim Kooseul: La natura come metafora umana, tra echi di Baudelaire, Eliot e anima coreana. “Anthology of Contemporary Korea 4-line Poetry”: Antologia di 12 grandi voci che celebrano la forza della brevità in quattro versi.

Informazioni e Contatti: Per ulteriori dettagli sugli eventi e sul programma completo:

Sito web: www.lacasadellapoesiadicomo.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia