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MTM La Cavallerizza: “Ci mancava il terremoto”, dal 24 al 27 settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Nel cinquantenario della Cooperativa Teatro degli Eguali, oggi Manifatture Teatrali Milanesi

Un attore con la passione per la musica. Un musicista con la passione per il teatro.

Dopo molti anni, Gaetano e Walter si ritrovano di nuovo su un palcoscenico per raccontare, in musica, la nascita della loro prima compagnia teatrale. Ma non tutto andrà secondo i piani.

Forse la finzione finirà per essere più vera della realtà, forse il loro amato Teatro Canzone dovrà fare i conti con la farsa. Eppure di un palcoscenico, di un riflettore, di una canzone, ci si può ancora fidare.

Perché certe storie non tornano, riaccadono.

MTM La Cavallerizza – dal 24 al 27 settembre 2026
CI MANCAVA IL TERREMOTO
ideazione e interpretazione Walter Colombo e Gaetano Callegaro
musiche originali dal vivo Walter Colombo
messa in scena a cura di Antonio Syxty

mtmteatro.it

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