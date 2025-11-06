Dopo qualche giorno di meritato riposo, il locale torna ad accendersi con nuovi appuntamenti:

Giovedì 6 novembre lo Spirit de Milan ospiterà un appuntamento straordinario inserito nel cartellone di JAZZMI, il festival che ogni anno porta in città il meglio del jazz internazionale.

Sul palco andrà in scena “Jazz at Lincoln Center presents: Sing and Swing”, una celebrazione raffinata e gioiosa del Great American Songbook, guidata da uno dei talenti più brillanti della nuova generazione, Benny Benack III. Con la sua voce e la sua tromba, Benack interpreterà – insieme a un ensemble di eccellenti musicisti della scena newyorkese – alcuni dei duetti più iconici del jazz e della musica popolare americana, resi immortali da artisti come Ella Fitzgerald, Judy Garland e Bing Crosby.

Tra brani di Gershwin, Ellington, Cole Porter e Irving Berlin, il pubblico sarà trasportato in un viaggio elegante e coinvolgente, tra swing, emozione e puro virtuosismo.

Il venerdì, come da tradizione, sarà invece il momento di Bandiera Gialla, la serata dedicata alla musica che ha fatto ballare intere generazioni. Il 7 novembre arriveranno sul palco i Re-Beat, una giovane band che riporta in auge il sound della beat generation, tra twist, rock and roll e grandi classici degli anni Sessanta.

Dai successi di Gianni Morandi e Caterina Caselli alle sonorità surf dei Beach Boys, fino alle leggendarie colonne sonore di film come Pulp Fiction e Pretty Woman, lo show promette un’esplosione di energia e nostalgia, tutta da ballare. A seguire, come sempre, il dj set anni ’70-’80-’90 firmato Alex Biasco, per continuare la serata a ritmo di vinile.

Sabato 8 novembre, lo Spirit tornerà alle sue radici con l’appuntamento Holy Swing Night e con Calabrò e i Colibrì: una formazione che mescola jazz, poesia e leggerezza, capace di far sorridere, emozionare e tenere il pubblico incollato alla pista.

La settimana si concluderà domenica 9 novembre, una giornata che allo Spirit de Milan è ormai sinonimo di convivialità e musica dal vivo. Dopo l’apertura per il pranzo domenicale, alle 15.30 tornerà l’appuntamento con l’Hot Jazz Club, che trasporterà il pubblico tra le sonorità di New Orleans e i ritmi coinvolgenti del jazz tradizionale.

Dalle 18.00, l’atmosfera diventerà più informale e allegra con l’aperitivo in Osteria, dove El Roberto e el Maurizio animeranno il pomeriggio con un repertorio di canzoni e “canzonacce” tipiche delle osterie milanesi: un’occasione per cantare insieme e riscoprire la spensieratezza di una Milano autentica e popolare.

In chiusura, alle 21.30, salirà sul palco la Cipriano’s Banda con un concerto che unisce teatro e musica, tra omaggi e suggestioni dedicate a grandi protagonisti della canzone e del palcoscenico italiano come Ettore Petrolini, Fred Buscaglione, Giorgio Gaber e Paolo Conte. Un racconto in musica che celebra la tradizione del teatro-canzone, restituendole tutta la sua forza narrativa ed emotiva, per un finale di settimana che unisce arte, storia e passione.

