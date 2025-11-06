In occasione del 40° anniversario dello ZELIG, il famoso locale milanese che ha cambiato la comicità italiana, è uscito “ZELIG REPUBLIC: storia del cabaret più famoso d’Italia”, il nuovo libro del cantautore e drammaturgo GIANGILBERTO MONTI (edito da Compagnia Editoriale Aliberti), che ripercorre l’ascesa, il declino e la rinascita dello storico locale milanese attraverso documenti inediti e testimonianze dirette.

Con la prefazione del comico e attore Giobbe Covatta e le interviste a cura del giornalista Vito Vita, per la prima volta viene narrata in un volume l’intera storia del fenomeno Zelig: da piccolo locale milanese al grande successo della tv.

Un viaggio tra palcoscenico e backstage raccontato attraverso ricordi, foto, documenti inediti e aneddoti indimenticabili.

In questo racconto editoriale, vengono svelati i retroscena artistici e societari dello storico locale di Milano, su cui palco, nel corso degli anni, si sono esibiti numerosi talenti del mondo dello spettacolo, come Antonio Albanese, Paolo Rossi, Claudio Bisio e Silvio Orlando, Elio e le Storie Tese e Checco Zalone, Giobbe Covatta e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band e Gabriele Salvatores, Ficarra & Picone e Aldo, Giovanni & Giacomo.

Il libro “ZELIG REPUBLIC: storia del cabaret più famoso d’Italia” è disponibile in tutte le librerie e negli store digitali.

L’autore presenterà l’opera in una serie di incontri tra parole, musica e ironia, intrecciando aneddoti, canzoni d’autore e omaggi ai grandi classici del teatro-cabaret italiano.

Questi i prossimi appuntamenti:

15 novembre – Teatro del Navile, via Marescalchi 2/b – Bologna – ore 21.00

23 novembre – Bonaventura Music Club, via Modena 15 – Buccinasco (Milano) – ore 21.30

27 novembre – Circolo dei Lettori (Palazzo Graneri della Roccia), via Bogino 9 – Torino – ore 18.00

Info e biglietti

A Bologna, l’appuntamento è Teatro del Navile, con ingresso riservato ai soci ARCI; la prenotazione può essere effettuata al seguente link: https://shorturl.at/4RyYR

Il tour proseguirà al Bonaventura Music Club di Buccinasco (Milano): per partecipare alla serata milanese, è possibile riservare il proprio posto al link [link].https://shorturl.at/tuO7R

Infine, l’autore presenterà il libro a Torino, al Circolo dei Lettori; tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili al link https://shorturl.at/HtTGS

www.giangilbertomonti.it

https://www.teatrodelnavile.org/

https://bonaventura-music.wixsite.com/bonaventura

https://torino.circololettori.it/

