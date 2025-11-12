Arriverà in libreria e fumetteria a partire dal 18 novembre la seconda attesissima parte della storia inedita riemersa dagli archivi storici di Sergio Bonelli Editore.
Ideata da Gianluigi Bonelli, il creatore di Tex, completata ora da Mauro Boselli con gli strepitosi disegni di Marco Torricelli, TEX. I SEGUACI DELL’ABISSO è il seguito di “Ombre di Morte”, la storia perduta e ritrovata di Gianluigi Bonelli.
In questo volume, Tex si unisce a Sagua, il figlio della strega Zhenda, per sconfiggere i letali sicari della Setta del Laccio Rosso, mentre Kit e Tiger lottano per la vita nella misteriosa “città dei totem” contro i boss dell’organizzazione, tra fumerie d’oppio e prigioni sotterranee, fino allo scontro finale nelle grotte dell’abisso, dove riposa la mummia di “Colui-che-non-muore”.
Un’avventura senza un attimo di respiro, un’assoluta novità che, grazie agli epici disegni di Marco Torricelli, riesce anche a restituirci il profumo del più classico Tex del passato. L’introduzione è di Mauro Boselli.
Il volume sarà presentato anche in un’edizione speciale in sole 417 copie in una confezione box studiata per l’occasione che contiene una striscia originale della storia stampata nel volume, firmata da Marco Torriccelli.
