“L’urlo di Miles” è Best Seller di Amazon nella categoria “Musica Jazz”. Pubblicato da Le Ruzzole (https://www.amazon.it/gp/bestsellers/books/14762029031), il primo romanzo dell’autore e chitarrista Reno Brandoni è un racconto breve e intenso che prende spunto da un episodio reale della vita di Miles Davis per approfondire una vicenda universale di perdita, fragilità e rinascita.

La prefazione è firmata dal trombettista Paolo Fresu, protagonista di una pagina importante della vicenda personale dell’autore.

Il libro ripercorre i mesi più difficili vissuti dal grande trombettista americano dopo l’intervento alla laringe del 1955: il silenzio imposto, la rabbia, l’isolamento e la lenta riconquista di sé. Attraverso dieci capitoli serrati e profondamente intimi, la voce narrante di Miles Davis attraversa il dolore senza cercare spiegazioni o consolazioni. Rimane il silenzio, e poi, lentamente, il ritorno del suono.

Il romanzo nasce dall’incontro tra la storia di Miles Davis e un’esperienza vissuta dallo stesso autore. Nell’ottobre 2023 Reno Brandoni scoprì di avere un tumore alla laringe.

Da quell’esperienza nasce prende vita “L’urlo di Miles”.

La prova più difficile, racconta l’autore, non fu la malattia né la terapia, ma la perdita della voce, l’afonia totale, l’impossibilità di riconoscersi nella persona che era stato fino a quel momento.

Attraverso Miles Davis, Reno Brandoni ha trovato le parole per raccontare una prova che lo ha segnato profondamente. Una storia personale che, filtrata dalla narrativa, riesce a restituire con maggiore intensità il dolore, la paura e la forza necessari per ricominciare.

Ad accompagnare il volume è la prefazione di Paolo Fresu, che assume il valore di una vera e propria testimonianza.

Durante il periodo più difficile vissuto da Brandoni, fu infatti il trombettista sardo a invitarlo al Time in Jazz di Berchidda e a passargli il microfono sul palco, in un gesto che segnò simbolicamente l’inizio della sua risalita.

“L’urlo di Miles” sarà presentato in anteprima nazionale il 15 agosto 2026 alle ore 17.00 nell’ambito del festival Time in Jazz di Berchidda (Sassari), alla presenza di Paolo Fresu e Reno Brandoni.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia