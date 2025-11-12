Con l’autunno che stringe la presa e le prime folate fredde che annunciano l’inverno, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) resta un rifugio caldo e illuminato, dove novembre si accende di musica, voci e serate che scaldano più di una tazza fumante.

Prossimi appuntamenti:

Oggi mercoledì 12 novembre, lo Spirit diventa laboratorio creativo con “Perché ci vuole orecchio”, il nostro open mic che accoglie cantanti e band pronti a esibirsi con uno o due brani.

È una serata pensata per dare spazio ai progetti musicali individuali, con un palco preparato per un set acustico completo: pianoforte, strumenti a corda, fiati e batteria, tutto pronto per essere abitato.

Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

Giovedì 13 novembre ritorna la tradizione meneghina con Barbera & Champagne, che questa settimana accoglie l’energia dei Teka P. Nella loro miscela sonora convivono canzoni originali e omaggi ai grandi classici milanesi: da Jannacci a Cochi e Renato, da Gaber a Walter Valdi, fino a Dario Fo.

Un affresco cittadino che parla la lingua del ricordo vivo, quello che vibra ancora nella voce e nelle corde di chi lo riporta alla luce.

Il weekend si accende già da venerdì 14 novembre con la storica serata Bandiera Gialla, che ospita i Dance Angels.

Il repertorio attraversa la grande musica dance degli anni Settanta e Ottanta, insieme alle colonne sonore che appartengono al nostro immaginario collettivo.

Le tre front women della formazione guidano uno spettacolo che accende la pista e invita a lasciarsi trascinare.

Dopo il concerto, la festa continua con il dj set anni ’70-’80-’90 di Mariano Rano, rigorosamente su 45 giri in vinile.

Sabato 15 novembre lo Spirit torna a oscillare al ritmo dello swing con The Goose & The Ganda’s, protagonisti della Holy Swing Night. Una formazione inusuale che mette in prima linea sax e trombone e che costruisce un viaggio sonoro fatto di blues, shuffle, marchin’ beat e classici jazz della tradizione.

La danza trova la sua casa naturale in questo sound che profuma di New Orleans, e l’energia proseguirà nel dj set swing di Mister Dip. Lezione primi passi gratuita di Lindy Hop alle 21:30.

La domenica allo Spirit, come sempre, vive molte vite.

Si comincia con l’apertura per il pranzo e si prosegue alle 15.30 con una nuova puntata dell’Hot Jazz Club, che questa settimana porta sul palco gli Spirit Hot Five, custodi di un jazz caldo e sincero.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, è il turno di Deb & Rose, un duo che sa trasformare canzoni dimenticate in piccole gemme d’atmosfera, eseguite in cinque lingue e cucite con arrangiamenti personali e una complicità musicale evidente.

La chiusura della settimana, alle 21.30, è affidata a Spirit in Blues e in particolare a Laura Fedele, che guiderà il pubblico in un viaggio narrativo e musicale dedicato a Ray Charles.

Successi, storie, incontri e una vita artistica che ha attraversato generi e sentimenti: la serata ricostruisce l’ascesa di un uomo che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica.

Prima del concerto, alle 20.45, una lezione gratuita di primi passi di blues dance aperta a tutti.

Lo Spirit de Milan è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia