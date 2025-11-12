Oggi 12 novembre, alle ore 16.30, nella Sala A. Granata della Biblioteca Laudense di LODI (via Solferino, 72 – ingresso libero fino ad esaurimento posti) il giornalista e critico musicale ENZO GENTILE presenterà “LUDOVICO EINAUDI – LA MUSICA, LE ORIGINI, L’ENIGMA” (edito da Cluster-A – Collana Prisma), il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, disponibile in libreria e negli store digitali.

L’evento, realizzato nell’ambito di BookCity Milano, sarà moderato dal giornalista CRISTIANO BRANDAZZI.

Enzo Gentile presenterà il suo nuovo libro anche il 22 novembre a Milano presso California Bakery Garden & Lounge, nell’ambito della Milano Music Week 2025, in dialogo con il giornalista Federico Arduini (Corso di Porta Ticinese, 58 – inizio ore 16.00 – ingresso libero fino ad esaurimento posti) e il 4 dicembre a Milano nell’auditorium di Radio Popolare (via Ollearo, 5 – inizio ore 21.30 – ingresso libero, consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it).

Per la prima volta in un volume viene narrato il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi, prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista, esplorando la sua formazione, le radici, la dimensione più intima e familiare, spesso rimaste volutamente distanti dai riflettori.

“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie rare e inusuali, una selezione di preziose dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste e quasi 50 testimonianze inedite e ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore.

