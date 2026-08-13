Roberto Cacciapaglia: prossimi concerti outdoor piano solo

Il compositore e pianista di fama internazionale ROBERTO CACCIAPAGLIA continua a portare la sua musica dal vivo questa estate in Italia con concerti outdoor piano solo dove presenterà al pubblico sia opere inedite sia i suoi grandi successi.

26 agosto a Bari in Largo Vito Maurogiovanni per la Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti;

28 agosto ad Ostuni (Brindisi) presso Torre San Leonardo in occasione del Festival Piano Lab

12 settembre a Grezzana (Verona) in Valpantena al Soglia Festival.

Info & biglietti su http://www.robertocacciapaglia.com

“NO MORE VIOLENCE” è l’ultima uscita discografica del Maestro, presentata in anteprima dal vivo tra aprile e maggio.

Il nuovo brano è disponibile in radio e in digitale (https://bfan.link/no-more-violence), distribuito da Believe, ed è online sul canale YouTube il video (https://m.youtube.com/watch).

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