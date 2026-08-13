L’Estate con le “Gite in Treno” di Trenord

I grandi laghi, i parchi divertimento sul Garda, un viaggio lungo i vigneti della Franciacorta affacciati alle Carrozze panoramiche di Fondazione FS Italiane: sono alcune delle destinazioni delle “Gite in treno” di Trenord, itinerari che uniscono al viaggio in treno esperienze di visita, divertimento, sport, arte e cultura in Lombardia.

La proposta nasce con l’obiettivo di incoraggiare l’utilizzo del treno nel tempo libero, per un turismo sostenibile senz’auto verso le destinazioni più note della regione e mete più nascoste, da scoprire.

Il catalogo delle “Gite in treno” proposte con il supporto di Discovera, la prima piattaforma di experience mobility che integra l’ecosistema di servizi turistici ed esperienziali con quelli di mobilità, è disponibile al link giteintreno.trenord.it. Sulla pagina sono indicati canali d’acquisto dei biglietti e modalità di utilizzo.

Alcuni itinerari delle “Gite in treno”

Monte Isola – In treno fino al Lago d’Iseo e poi in battello verso Monte Isola, la più grande isola lacustre d’Europa: una meta per borghi sull’acqua, scorci naturali e percorsi a ritmo lento. Il biglietto comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Iseo, Sulzano o Sale Marasino e la navigazione in battello fino a Monte Isola. Il biglietto ha un costo di 17,50 euro.

Primo bacino del Lago di Como – Treno e battello per scoprire il primo bacino del Lario, tra Como, ville, borghi e panorami affacciati sull’acqua. Il biglietto comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino a Como e la navigazione in battello lungo gli scali compresi fra Como e Torno. Il biglietto ha un costo di 19,80 euro per gli adulti; 10,00 per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni. In alternativa, è disponibile il ticket che include la visita a Cernobbio di Villa Bernasconi, splendida villa Liberty di inizio Novecento.

Como e Funicolare di Brunate – Chi vuole godersi un panorama speciale sul Lario può acquistare il biglietto “Como e Funicolare di Brunate”, che comprende a 15 euro il viaggio andata e ritorno in treno fino a Como e la salita in funicolare fino a Brunate, caratteristico borgo e balcone da cui ammirare una splendida veduta sul Lago e sulle Alpi.

Stresa – Isole Borromee – Natura e arte si uniscono nel programma dell’itinerario, che comprende la navigazione sul Lago Maggiore fino alle Isole Borromee: Isola Bella, famosa per il Palazzo Borromeo e il suo giardino all’italiana; Isola Pescatori, con il suo piccolo paesino senza tempo; Isola Madre, la più grande, famosa per la sua vegetazione esotica. Il biglietto comprende il viaggio in treno fino a Stresa e la libera navigazione fra Stresa e Pallanza. Il ticket ha un costo di 34,20 euro. In alternativa, è disponibile la formula che include – direttamente nel biglietto – anche la visita al Palazzo Borromeo e allo splendido giardino.

Sirmione Tour – Borgo che ospita arte e storia – basti pensare al Castello Scaligero e alle Grotte di Catullo – nella cornice delle acque del Garda, Sirmione è una destinazione unica. Il biglietto “Sirmione Tour” comprende il viaggio in treno andata e ritorno fino a Desenzano o Peschiera e il battello fino a Sirmione al costo di 23,30 euro per gli adulti, 14,50 euro per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni.

Girogarda Ovest – Treno, bus e navigazione per scoprire la sponda occidentale del Garda tra paesi, panorami e scorci sul lago: il biglietto comprende il viaggio andata/ritorno in treno fino a Desenzano, la navigazione in battello fino a Salò e, da lì, il rientro in bus fino a Desenzano. Il biglietto, proposto in collaborazione con Navigazione Laghi e Arriva, è in vendita al costo di 26 euro per gli adulti e 14,90 per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni.

Perle del Lago di Lugano – Il Lago di Lugano è una delle destinazioni più affascinanti del Ticino, fra natura incontaminata e borghi pittoreschi. Il biglietto comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Porto Ceresio e la navigazione in battello fra gli scali compresi tra Porto Ceresio e Lugano – Morcote, Melide, Paradiso, Gandria, Brusino – al costo di 35 euro.

Carrozze panoramiche – Un viaggio tra le vigne della Franciacorta e fino al Lago d’Iseo a bordo delle Carrozze panoramiche di Fondazione FS Italiane, carrozze aperte che consentono una vista privilegiata. Il biglietto comprende al costo di 25 euro il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Palazzolo sull’Oglio e il tour sulle Carrozze, che percorrono l’itinerario Palazzolo-Paratico.

Gardaland Park – Per una giornata di divertimento a Gardaland Park è sufficiente acquistare il biglietto che include il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Peschiera del Garda, la navetta fino al Parco e l’ingresso giornaliero. Il biglietto ha un costo di 53,50 euro per gli adulti e 45,50 euro per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni.

Caneva – The Aquapark – Il biglietto comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia a Peschiera, la navetta dalla stazione e un ingresso a Caneva – The Aquapark, per una giornata nel Parco acquatico a tema caraibico. Il ticket ha un costo di 48 euro per gli adulti e 41 euro per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni.

Dettagli su cosa è incluso, prezzi aggiornati, tariffe dedicate, acquisto e validità sono disponibili sul sito trenord.it/giteintreno.

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