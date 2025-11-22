Anche il Comune di Rho, come altri 6 Comuni lombardi, ha scelto TEGIS per rendere il proprio Piano di Protezione Civile più digitale, interattivo e sempre connesso al territorio.

La piattaforma, prodotta da Servizi Professionali Innovativi Srl, è stata illustrata presso Villa Burba a Rho, in occasione della presentazione alla cittadinanza del Piano di Protezione Civile.

L’incontro si inseriva nel programma di eventi “Prevenire, proteggere, partecipare. Il Piano di Protezione Civile di Rho”, legati alla recente approvazione in Consiglio Comunale del Piano, rinnovato e adeguato alle più recenti necessità.

Sono intervenuti: il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’Assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli, che ha accompagnato tutto il complesso iter per l’aggiornamento del Piano, insieme a Gaia Limonta e Antonella Cuccurullo, funzionarie della Pianificazione di Protezione Civile di Regione Lombardia. Francesco Maria Ermani, alla guida dei Servizi Professionali Innovativi Srl – TEGIS, ha illustrato il Piano curato con il Comune, e preparato in collaborazione con la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, Struttura Coordinamento del sistema del volontariato di Protezione Civile e Pianificazione Emergenza

All’evento era presente anche Romina Boschi, Presidente di SIGET 4.0 srl, startup innovativa che impiegherà l’AI nella digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali.

Un’evoluzione possibile in seguito a un finanziamento di Invitalia e sviluppata attraverso tre intelligenze artificiali destinate a migliorare le performance di sistema, sia in materia di individuazione dei rischi che di gestione e superamento delle calamità.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Paolo Lanari, Amministratore di WHEREAPP, azienda proprietaria di APP24 su cui è attivo il canale TEGIS24 per l’allertamento della popolazione

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia