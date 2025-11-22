Giovedì 20 novembre si è concluso con un bilancio estremamente positivo, il convegno “Bonifiche e Ripristini Ambientali – Strumenti per una governance efficace e sostenibile”, organizzato dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano presso la storica sede di Palazzo Isimbardi.

L’evento, che ha registrato la presenza di oltre 250 tra tecnici, avvocati, funzionari pubblici, magistrati, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, ha messo al centro il suolo come risorsa vitale e non rinnovabile, affrontando in modo concreto e multidisciplinare le sfide legate alla sua tutela, alla bonifica dei siti contaminati contaminati e alla responsabilità – anche penale – di chi inquina.

La mattinata ha visto interventi di alto profilo istituzionale e tecnico:

• Mirco Barbero (Commissione Europea) ha illustrato i principi della nuova Direttiva sul monitoraggio e la resilienza dei suoli;

• Ing. Proietti (Direttore Generale Sviluppo sostenibile MASE)ha indicato le possibili modifiche della disciplina nazionale;

• Paola Di Toppa (ISPRA) ha descritto le azioni di danno ambientale;

• il Ten. Col. Aldo Papotto ha portato l’esperienza dei Commissari unici per le bonifiche;

• Dario Fossati e Alessandra Norcini (Regione Lombardia) hanno aggiornato sullo stato di attuazione del PRB 2022;

• Fabio Cambielli (Direttore Generale ARPA Lombardia) ha fornito un quadro aggiornato e preoccupante sulla salute del suolo lombardo.

L’avvocato Leonardo Salvemini insieme a Raffaella Quitadamo (Direttrice Settore Rifiuti e Bonifiche di Città metropolitana) Città metropolitana, ha anticipato i contenuti di una proposta di Modifica dell’articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) di prossima presentazione in Parlamento: un testo che punta a semplificare procedure, rafforzare il potere sostitutivo degli enti territoriali, rendere più rapida ed efficace l’azione di rivalsa nei confronti degli inquinatori inadempienti e garantire risorse certe per gli interventi, nel pieno rispetto dei principi “chi inquina paga” e di adeguatezza.

Il pomeriggio, introdotto e moderato dall’Avv. Angelo Leone per l’Ordine degli Avvocati di Milano, ha spostato il focus sulla nuova Direttiva europea in materia di tutela penale dell’ambiente e sulle responsabilità delle imprese. Gli interventi dell’Avv. Maria Adele Prosperoni, dell’Avv. Mara Chilosi e soprattutto della Dr.ssa Silvia Bonardi (Procuratrice aggiunta DDA Milano) hanno messo in luce, attraverso casi concreti, la crescente severità dell’apparato sanzionatorio e l’importanza delle misure riparative. In chiusura, Marco Felisa (Direttore Settore Qualità dell’aria ed energia di Città metropolitana) ha indicato come i siti bonificati possano diventare opportunità strategiche per la produzione di energia rinnovabile e per la rigenerazione del territorio.

Secondo il consigliere delegato all’ambiente Paolo Festa: “Oggi è stato un importante momento di confronto per creare una grande e trasversale alleanza tra tutti i soggetti che si occupano di salvaguardia ambientale; la Città metropolitana nasce esattamente con lo scopo di governare i temi di area vasta che impattano in modo importante sul territorio; sono fiducioso circa la possibilità di trovare anche riscontri positivi da parte del legislatore rispetto alla nostra proposta di cambiamento della normativa vigente”.

«Sono molto soddisfatta del successo del convegno, abbiamo dimostrato che è possibile fare sistema tra istituzioni europee, nazionali, regionali, enti locali, magistratura e professionisti – ha dichiarato al termine Raffaella Quitadamo –. Il territorio dell’area metropolitana milanese è complesso e fragile, abbiamo gli strumenti tecnici, giuridici e politici per tutelarlo al meglio. La proposta di riforma che presenteremo nelle prossime settimane è il frutto concreto di questa giornata e vuole essere un contributo deciso per passare dalle parole ai fatti».

Il convegno si è chiuso con l’impegno condiviso di proseguire il confronto in vista dei prossimi passaggi legislativi.

https://www.cittametropolitana.mi.it

