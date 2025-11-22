2.1 C
“L’Algoritmo della musica – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale”, il nuovo libro di Renato Caruso

E’ in libreria e negli store digitali “L’ALGORITMO DELLA MUSICA – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale”, il nuovo libro di RENATO CARUSO edito da Tsunami Edizioni (Collana Memo 2).

“L’ALGORITMO DELLA MUSICA – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale” verrà presentato lunedì 24 novembre, alle ore 18.30, al Gogol’Ostello Spazio Culturale di Milano (Viale Bligny, 41). Accanto all’autore, l’imprenditore Giovanni Favero ed Eugenio Monti (Tsunami Edizioni).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, per prenotazioni: Gogol’Ostello Spazio Culturale –gogol.milano@gmail.com.

Renato Caruso chitarrista, compositore e divulgatore scientifico musicale, apre il suo nuovo libro con una riflessione profonda sul legame tra arte, matematica e tecnologia, invitando il lettore a viaggiare nel tempo, dalle corde vibranti dei filosofi greci fino ai codici digitali dell’era moderna.

“L’ALGORITMO DELLA MUSICA – Da Pitagora all’Intelligenza Artificiale” esplora il rapporto tra scienza e musica in un percorso che parte da Pitagora e attraversa i secoli analizzando l’evoluzione matematica e musicale, fino ad arrivare ai moderni algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla composizione e alla produzione sonora.

L’opera mette in evidenza come l’esperienza musicale sia oggi profondamente influenzata da processi algoritmici e come numeri e suoni siano due facce della stessa medaglia.

Il libro propone una visione interdisciplinare e si articola in sezioni che approfondiscono temi quali l’acustica, la teoria musicale, la matematica delle armonie, la fisica del suono e il ruolo delle tecnologie digitali nell’era contemporanea.

«La musica non è soltanto emozione: è calcolo, struttura, armoniadichiara Renato Caruso – ma dentro ogni formula resta un margine di imprevedibilità che è la vera anima dell’arte».

