MUSICA

Delia: fuori in radio e in digitale con il singolo "Sicilia bedda"

Fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali SICILIA BEDDA (https://wmi.lnk.to/siciliabedda; Warner Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo di DELIA, concorrente a X Factor 2025 nella squadra capitanata da Jake La Furia.

Una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata: con tenerezza, con gratitudine, ma anche con una malinconia lieve e inevitabile. “SICILIA BEDDA” nasce dalla nostalgia per la propria terra, da quel nodo alla gola che ti prende quando sei lontano e realizzi che, ovunque vai, una parte di te è rimasta lì. 

Il brano è una carezza dedicata a chi vive in un luogo meraviglioso che, però, troppo spesso, deve lasciare andare i suoi figli per permettere loro di crescere. Dentro c’è tutta la contraddizione di una terra che ti forma, ti nutre, ti dà identità, ma allo stesso tempo ti costringe a partire.

Delia
Delia

Eppure, nonostante il distacco, “SICILIA BEDDA” resta sempre lì: un richiamo che non si spegne, una voce che da lontano ti sussurra che casa, in fondo, è ancora quella.

Nel pezzo, le radici del passato si intrecciano con il presente: non sono un peso, ma una forza. L’infanzia, i ricordi, i profumi, le immagini di quella terra diventano l’ossatura di ciò che sei oggi.

Tutto converge in un orgoglio profondo, in quel senso di appartenenza che non svanisce neanche dopo chilometri di distanza.

SICILIA BEDDA è questo: un omaggio a una terra che ti lascia andare, ma non ti lascia mai davvero.

https://www.instagram.com/deliabuglisi/ 

