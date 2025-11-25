7 C
Milano
martedì, Novembre 25, 2025
HomeBOLLATE
BOLLATE

Bollate: riaprirà il collegamento con Cormano/Paderno e l’accesso alla A52

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
30
Mappa
Mappa

Il Consiglio comunale del 19 novembre ha approvato un accordo strategico tra Città Metropolitana di Milano e il Comune di Bollate per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria attesa da anni.

A illustrarne i contenuti è stato il Vicesindaco Alberto Grassi.

Città Metropolitana finanzierà fino a 3,5 milioni di euro la costruzione di una nuova strada che collegherà l’attuale via Kennedy di Bollate con via Beccaria nei Comuni di Cormano e Paderno Dugnano.

Il tracciato utilizzerà il sottopasso di servizio realizzato da Serravalle durante i lavori di trasformazione della ex SP46 “Rho–Monza” nell’attuale A52, consentendo così un collegamento diretto est–ovest e un accesso più agevole alla tangenziale, in entrambe le direzioni, tramite un nuovo sistema di rotatorie.

L’opera permetterà di ripristinare il collegamento garantito in passato da via La Cava, oggi strada a fondo cieco dopo la riqualificazione della Rho–Monza, e rappresenta un intervento decisivo per alleggerire il traffico interno alla città.

Bollate sarà Comune capofila e coordinerà tutte le fasi operative, mentre il finanziamento sarà interamente a carico di Città Metropolitana.

Ecco il cronoprogramma:

  • entro fine 2025 la firma formale dell’accordo;
  • entro 60 giorni dal primo stanziamento, l’incarico ai progettisti;
  • conclusione dei lavori prevista per novembre 2028.

Dopo la realizzazione della variante varesina, avvenuta tre anni fa, compiamo un altro passo decisivo per una viabilità più funzionale e capace di deviare il traffico fuori dai centri abitati – ha affermato Grassirafforzando il ruolo del sistema tangenziale e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
LAWS: quali scenari, quali pericoli
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy