La situazione economica e sociale dell’Italia sarà al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

A partire dai rincari e dalle bollette che pesano sulle famiglie, spazio alle disuguaglianze nelle grandi città, dove lusso e povertà convivono a pochi metri di distanza.

Prosegue, inoltre, il focus sull’emergenza abitativa: trovare casa è diventato un’impresa anche per chi ha un lavoro stabile, mentre le graduatorie per gli alloggi popolari sono sempre molto lunghe.

Tra gli ospiti, Paolo Del Debbio e Andrea Scanzi.

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