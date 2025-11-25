Sono diciassette e tutti sold out i concerti che Ludovico Einaudi terrà nel tradizionale appuntamento al Teatro Dal Verme di Milano a chiusura del suo anno musicale.

Echoes from The Summer Portraits è il titolo del progetto speciale pensato insieme al figlio Leo Einaudi, musicista, produttore e arrangiatore, che nell’album Einaudi vs Einaudi ha appena riletto otto dei tredici ritratti di The Summer Portraits, trasfigurandoli delicatamente con l’elettronica e arricchendoli di nuove sfumature sonore.

Le date milanesi di Ludovico Einaudi rappresentano una delle tappe centrali della tournée, che ha già conquistato il pubblico internazionale con esibizioni in Europa, Nord America e Asia.

Il Teatro Dal Verme di Milano, luogo che occupa un posto speciale nella storia artistica di Einaudi, accoglierà nuovamente la sua musica in un’atmosfera unica, in uno spazio che favorisce un dialogo diretto e intenso tra l’artista e il suo pubblico.

YOUR SUMMER PORTRAITS

Un’installazione ideata da Ludovico Einaudi con musiche originali

Teatro Dal Verme

Sala Piccola

in tutte le date di show

ingresso libero fino a esaurimento posti

apertura in questi orari: dalle 18.00 alle 19.45 e poi dalle 22.00 alle 23.00

L’installazione sarà visibile dal 27 novembre al 17 dicembre nella Sala Piccola del Teatro dal Verme.

Inizio concerti ore 20:00

