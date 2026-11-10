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Giorgia: “Parafulmini”, è il brano più trasmesso dalle radio questa settimana

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Giorgia
GIORGIA

Due anni da record per GIORGIA e un nuovo traguardo… il suo singolo “PARAFULMINI” è il brano più trasmesso dalle radio questa settimana, #1 nella classifica generale, #1 in quella italiana e #1 dell’airplay tv.

“PARAFULMINI” è un brano nato da un approccio sperimentale dell’artista, che l’ha portata a rompere i pattern a cui era abituata negli ultimi anni e a mettersi ulteriormente in gioco; ha lavorato con nuovi autori e produttori, approcciandosi in modo diverso alla scrittura dei brani alla quale ha partecipato attivamente.

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