I film di I Wonder Pictures al 44° Torino Film Festival

Sono cinque i titoli I Wonder Pictures in programma al 44° Torino Film Festival: Fuori concorso, YOU CAN SEE EVERYTHING di Nathan Fielder e Lance Oppenheim, I RAGGI E LE OMBRE di Xavier Giannoli, JIM QUEEN di Marco Nguyen e Nicolas Athané e BAD LIEUTENANT TOKYO di Takashi Miike, mentre PARADISE di Jérémy Comte sarà presentato nel Concorso lungometraggi.

Dal documentario al noir, dal grande affresco storico al racconto di formazione e all’animazione queer, una selezione che attraversa generi e immaginari diversi, interrogando il rapporto tra identità, potere e rappresentazione.

YOU CAN SEE EVERYTHING di Nathan Fielder e Lance Oppenheim. Prodotto da A24, il documentario porta sullo schermo Elizabeth Holmes e il caso Theranos, la startup che prometteva di rivoluzionare la medicina con centinaia di analisi a partire da una sola goccia di sangue, dietro cui si nascondeva una tecnologia che non funzionava. Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare una condanna per frode, Holmes invita una troupe a documentare ogni suo movimento. Quello che comincia come un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni, nel quale la relazione tra chi filma e chi viene filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena.

In programma al festival giovedì 26 novembre, il film arriverà nei cinema italiani il 27, 28 e 29 novembre per un evento speciale in anteprima in 50 sale selezionate, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Le prevendite sono già aperte su https://iwonderpictures.it/youcanseeeverything

I RAGGI E LE OMBRE di Xavier Giannoli, con Jean Dujardin, Nastya Golubeva e August Diehl. Dopo Illusioni perdute, il regista francese firma un nuovo affresco storico ispirato alle vicende reali del giornalista Jean Luchaire e di sua figlia Corinne. Nella Francia degli anni Trenta, Jean, brillante giornalista e convinto pacifista, stringe amicizia con Otto Abetz, destinato a diventare ambasciatore del Reich nella Parigi occupata, mentre Corinne intraprende una promettente carriera nel cinema. La guerra trascinerà entrambi negli ingranaggi della collaborazione con il nazismo. Attraverso il destino di un padre e di una figlia, Giannoli racconta la seduzione del potere, le ambizioni personali e il progressivo cedimento delle responsabilità individuali.

JIM QUEEN di Marco Nguyen e Nicolas Athané. Presentata nella sezione Midnight Screenings del Festival di Cannes 2026, questa sfrenata commedia animata queer è ambientata nella scena gay parigina. Jim, icona sexy ossessionata dal culto del corpo e dai follower, vede la propria vita sconvolta quando contrae l’“Heterosis”, un misterioso virus che trasforma gli uomini gay in eterosessuali. Solo Lucien, giovane timido e ancora incapace di vivere apertamente la propria identità, gli resta accanto in una folle avventura alla ricerca di una cura. Tra immaginario fantasy, sensibilità camp e cultura della nightlife, il film costruisce una satira anarchica e pop su identità, omofobia interiorizzata e bisogno di comunità.

BAD LIEUTENANT TOKYO di Takashi Miike, con Shun Oguri, Lily James, Shotaro Mamiya e Liv Morgan. Il regista giapponese porta a Tokyo la figura del poliziotto corrotto al centro dei film di Abel Ferrara e Werner Herzog. Kyoji Yabuki è un detective che vive tra droga, gioco d’azzardo e debiti, muovendosi con disinvoltura nei bassifondi della città. Mentre indaga su una serie di omicidi che colpiscono la yakuza, si ritrova a collaborare con un’agente dell’FBI arrivata dagli Stati Uniti per cercare la figlia scomparsa di un politico. Due indagini apparentemente distinte finiscono per intrecciarsi in un noir in cui il confine tra giustizia e criminalità diventa sempre più instabile.

PARADISE di Jérémy Comte. Tra Ghana e Québec, due adolescenze segnate dall’assenza paterna si rispecchiano a distanza. Kojo perde il padre ed entra nel mondo delle truffe online: la sua rapida ascesa non riesce però a colmare il vuoto che sente. Dall’altra parte dell’oceano, il ribelle e sensibile Tony scopre che sua madre ha una relazione a distanza con un misterioso capitano di navi mercantili e sospetta che si tratti del padre mai conosciuto. Un racconto di crescita, fiducia e legami che sfidano la distanza, in cui il bisogno di appartenenza si confronta con le possibilità e le ambiguità delle relazioni online. PARADISE sarà disponibile dal 3 dicembre su IWONDERFULL Prime Video Channel.

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