Inaugurata la Cassanese Moderna: un’arteria stradale strategica

È stato inaugurato il tratto mancante della “Cassanese Moderna”, la strada a scorrimento veloce che collega in modo diretto e sicuro l’area della Martesana e le autostrade Bre.Be.Mi e Tangenziale Esterna con la Tangenziale Est di Milano. L’opera, realizzata nei territori di Segrate, Pioltello e Milano, rappresenta un intervento strategico per decongestionare il quadrante orientale della Città metropolita

La nuova arteria, lunga circa 5,5 chilometri e a quattro corsie (due per senso di marcia), chiude il cosiddetto “ultimo miglio”: la variante necessaria per evitare l’attraversamento del centro abitato di Segrate. Gran parte del tracciato è stato realizzato in trincea, a tutela delle aree limitrofe.

Il collegamento si sviluppa dallo svincolo di Lambrate della Tangenziale Est fino all’innesto con il tratto già esistente in corrispondenza della galleria di Pioltello, realizzata da Bre.Be.Mi nel 2014. L’infrastruttura, destinata esclusivamente ai veicoli a motore, è accessibile dalla Tangenziale Est e dagli svincoli a est e a ovest di Segrate e avrà percorrenza gratuita per tutti gli utenti.

La Cassanese Moderna è un’opera inserita dal Governo nel programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale e rappresenta uno dei più significativi esempi di collaborazione tra settore pubblico e privato.

La componente pubblica coinvolge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, per il tramite della propria concessionaria Milano Serravalle – Milano Tangenziali, stazione appaltante, ha finanziato – insieme a Regione Lombardia – e realizzato il tratto Ovest dell’infrastruttura.

La componente privata è rappresentata da Westfield Milan (joint venture tra il gruppo URW e il gruppo Percassi) che, insieme a Regione Lombardia e Comune di Segrate, ha finanziato e realizzato in qualità di stazione appaltante il tratto Est.

Nello specifico Regione Lombardia e il Comune di Segrate hanno assicurato importanti contributi a fondo perduto, mentre la manutenzione della Cassanese sarà a carico della Città metropolitana di Milano e di Milano Serravalle – Milano Tangenziali.

Lo sviluppo dell’infrastruttura avviene nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e il Comune di Segrate, finalizzato alla rigenerazione urbana dell’area ex-Dogana di Segrate e comprende anche il sito del futuro Hub Milano Porta Est.

Questa infrastruttura, grazie all’integrazione tra M4, treni regionali, Alta Velocità e collegamenti aeroportuali permetterà di collegare il Nord Est con gli aeroporti di Linate, Orio al Serio e il cuore di Milano con tempi di percorrenza ridotti; rendere più efficiente il sistema ferroviario, alleggerendo la pressione sul nodo di Milano Centrale; rafforzare l’offerta di servizi di trasporto regionale lungo il corridoio Milano-Brescia e la competitività del territorio, liberando capacità sui principali corridoi logistici e merci nazionali ed europei

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