LAWS: quali scenari, quali pericoli

Una volta era “caricare, mirare, fuoco“, con il soldato che eseguiva tutte e tre le operazioni. Oggi, con la diffusione dei robot killer, agli esseri umani spetta solo il gesto di premere il grilletto.

A identificare gli obiettivi da colpire ci pensano le cosiddette armi letali autonome – i Laws, i Lethal autonomous weapons systems – che usano sistemi di intelligenza artificiale per scovare il nemico, trovare informazioni, attaccare, ritirarsi.

Preoccupate dalla grande capacità di devastazione che questi armamenti hanno già oggi sui campi di battaglia, alcune associazioni e ONG, organizzate in una campagna internazionale chiamata Stop Robot Killers, si sono recate all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nell’ottobre 2024 per spingere gli Stati membri a muovere i primi passi verso una legge internazionale che fermi lo sviluppo dei Laws.

La campagna è nata più di dieci anni fa. In Italia, è stata rilanciata dalla Rete italiana pace e disarmo e da Archivio disarmo. Resta il dato di fatto che i Robot Killer, appartenenti ai sistemi Laws, una volta sviluppati, possono essere armi letali autonome relativamente economiche da produrre e semplici da copiare.

Conseguenza naturale è la loro potenziale ampia proliferazione da parte di attori statali quali dittatori e attori non statali. I fautori si concentrano spesso sui vantaggi a breve termine dell’impiego di armi letali autonome, ma trascurano la prospettiva a lungo termine che queste armi possano essere utilizzate contro la loro popolazione militare e civile.

Articolo di Yari Lepre Marrani

