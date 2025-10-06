GIUSEPPINA TORRE sarà protagonista il 7 ottobre alle ore 21.00, presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo (via Giovanni Frova, 10), in provincia di Milano, nell’ambito di Impronte, la rassegna culturale che unisce musica, letteratura, arti visive e cinema, diretta da Enrico Ruggeri e ideata da Giovanni Favero e Rosy Toma come forma di moderno mecenatismo.

Durante la serata la pianista e compositrice siciliana eseguirà dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e presenterà anche il suo primo libro “UN PIANO PER RINASCERE. LA MIA STORIA DAL VIVO” (Solferino, pp. 192), scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin. Opening Act Irma Cantoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il libro racconta la storia di Giuseppina Torre, che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica.

Dietro il successo nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita.

La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Da sempre impegnata su questo fronte, Giuseppina Torre sceglie ancora una volta di esporsi in prima persona, trasformando le note del pianoforte in un messaggio di forza e consapevolezza di sé tanto da essere chiamata la “pianista con le scarpe rosse”.

Questi i prossimi appuntamenti con Giuseppina Torre (presentazione del libro e/o concerto):

7 ottobre – Villa Ghirlanda Silva – Cinisello Balsamo (Milano) nell’ambito di Impronte CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO

​16 ottobre – Istituto Italiano di Cultura – Belgrado CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO

19 novembre – Marradi (Firenze) – PREMIO PAPE GURIOLI 2025

www.giuseppinatorre.it

www.instagram.com/giuseppinatorre_pianist

www.facebook.com/giuseppinatorreofficial

www.youtube.com/channel/UCMebhVgEP7iDIJfwfow3dEQ

