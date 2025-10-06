Disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Sony Music, “Cantico di Frate sole”, il nuovo brano del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini, una versione speciale del Cantico delle Creature per celebrare l’ottavo centenario della composizione.

Il testo del Santo d’Assisi, patrono d’Italia, è stato musicato da Marco Cosini e Giancarlo Sesana, con arrangiamento di Marco Iardella.

Sul canale YouTube Piccolo Coro/Zecchino d’Oro, è disponibile il videoclip ufficiale del brano con i bimbi del Piccolo Coro, le cui riprese sono state realizzate in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

Appena dopo l’uscita, sul sito dello Zecchino d’Oro, sarà possibile scaricare base e testo del nuovo brano per fare in modo che tutti possano imparare a cantarla.

Di seguito il link che sarà attivo sul sito dello Zecchino D’Oro: https://zecchinodoro.org/canticodifratesole

«Il Cantico con le voci dai bambini diventa un invito ancora più intenso per imparare a riconoscersi fratelli e sorelle di tutta intera la creazione e soprattutto a credere nella possibilità del perdono come via per inventare la pace anche là dove c’è guerra e disperazione. Questa nuova canzone, che esce nel giorno di San Francesco, è l’occasione per dire con la voce dei bambini quanto attuale siano le sue parole e speriamo che possano cantarla tante bambine e tanti bambini insieme a noi» Fr. Giampaolo Cavalli.

